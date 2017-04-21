Шахназаров прокомментировал нападки на Боярскую за "Анну Каренину"

Шахназаров ответил на критику в адрес новой экранизации знаменитого произведения Льва Толстого. Ряд зрителей выступили с критикой в адрес проекта, в частности им не понравилась Боярская в роли Карениной. По их мнению, актриса в кадре слишком холодна, а ее низкий голос не сопоставляется с главной героиней.

Шахназаров подчеркнул, что Боярская — замечательная актриса. Он убежден, что роль графини как раз для нее.

«Дело в том, что критика была задолго до того, как картина вышла, — цитирует режиссера «Ридус». — Очень много субъективного отношения к Лизе. С чем это связано, трудно сказать. Изначально было: то папа ей типа помогает, как будто папа у нее член политбюро, то голос у нее низкий. Вообще бред какой-то».

Он убежден, что все нападки на актрису — «что-то личное». По его мнению, она просто вызывает «повышенный интерес у какой-то части публики».