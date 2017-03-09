Сергей Женовач поставил спектакль "Мастер и Маргарита"

Жанр постановки режиссер определил интригующе - "шизофрения в двух частях". Премьера завтра – в "Студии театрального искусства".

Михаил Булгаков – из тех авторов, что не дают спокойно жить режиссёрам, не отпускают, будоражат их фантазию. Сергей Женовач признаётся, что часто, решая, за что взяться, думает именно о Булгакове. Он сделал спектакль «Белая гвардия» в МХТ. В его «Студии театрального искусства» идут «Записки покойника» - инсценировка «Театрального романа». И вот готов спектакль «Мастер и Маргарита». Яна Мирой оценила новую версию культового романа.

В России для человека читающего «Мастер и Маргарита» – текст почти сакральный. Для русской культуры это действительно особый роман. Вот только один факт, подтверждающий его уникальность: как показывают опросы, если список прочитанных книг у человека совсем небольшой – скажем, пять или десять – «Мастер и Маргарита» в нем, как правило, есть.

Книгу, которую читали все, Сергей Женовач всесторонне исследовал. Тщательно изучал черновики, ранние редакции. «Мастер и Маргарита» – незавершенное произведение. Режиссер исходит из того, что сегодня мы не знаем о многих задумках писателя. После смерти Булгакова итоговую версию книги составляла вдова – Елена Булгакова.

«Есть такая известная история, когда у Елены Сергеевны спросили: а где Гелла-то? Почему Гелла приехала с Воландом в его свите, и в итоге они улетают без Геллы? На что Елена Сергеевна сказала: "Ой, Миша про Геллу забыл". То есть это текст, который находится вне окончания. Это такой бурлящий процесс», – отметил художественный руководитель театра «Студия театрального искусства» Сергей Женовач.

Женовач напоминает: в начале работы над романом истории Мастера и Маргариты не было. Главной темой был приезд в Москву, где рушатся церкви и утверждается атеизм, Дьявола. И только потом возникла любовная линия. Актеры говорят, что когда погружаешься в работу, становится очевидным, насколько текст незавершён. Например, образ Мастера почти не прописан. Его характер не развивается. Работать было непросто.

«Я ищу какие-то его болевые точки, в чем его зацикленность. Что для него главное, что для него страшное. Он в хорошем смысле слова – неудачник», – считает актер театра «Студия театрального искусства» Игорь Лизенгевич.

Зло в этом спектакле по-настоящему обворожительно. Сеанс черной магии – захватывающее интерактивное шоу. В работе артистам пришлось осваивать искусство иллюзии. Говорят, чтобы поверить в свои силы, тренировались на обычных людях в супермаркетах. Теперь фокусы показывают профессионально.

«Безумно интересная работа над этими образами, над всем спектаклем. Мы много читали. Мы разглядывали разные мифологические составляющие этих персонажей. Что сам Михаил Афанасьевич имел в виду, когда писал "Кот Бегемот", почему? Это демон обжорства или что это такое?» – говорит актер театра «Студия театрального искусства» Вячеслав Евлантьев.

Один из главных вопросов, который существует в связи с романом, – почему же Мастер не заслужил света. Прямого ответа в этом спектакле, конечно, нет, но косвенным можно считать формулировку жанра: «шизофрения в двух частях».