Сергей Крылов: моя музыка вне политики

"Музыкальный язык должен бы жить сам по себе. Как мы прекрасно понимаем, это не всегда так, но что касается меня, то моя музыка вне политики", - сказал в интервью DELFI всемирно известный скрипач, дирижер и художественный руководитель Литовского камерного оркестра Сергей Крылов.

11 февраля в Национальной филармонии в Вильнюсе состоится концерт Литовского камерного оркестра Viva il concerto!, в котором примет участие сам Сергей Крылов, а также стипендиатка Благотворительного фонда им. М.Ростраповича Паулина Янковските и гости из Швейцарии - скрипач Павел Верников и Светлана Макарова. Во время концерта прозвучат произведения В.А.Моцарта, А.Вивальди, а также грузинского композитора Гии Канчели.

Накануне концерта музыканты выступили в редакции DELFI и исполнили отрывки из "Времен года" А.Вивальди.

Как рассказал в интервью DELFI Сергей Крылов, в год он дает 80-90 концертов по всему миру. Недавно скрипач вернулся из Малайзии, а после концерта в Вильнюсе летит в Москву и США.

"Литовский камерный оркестр — это замечательный коллектив, я счастлив тем, что я уже восемь лет являюсь его главным дирижером и художественным руководителем. Оркестр постоянно растет и это мы можем услышать даже на таких представлениях, как здесь, в редакции DELFI, когда музыканты приходят, садятся и начинают через пять минут играть и сразу же демонстрируют топ-качество. Это характеристика очень немногих коллективов, это планка высочайшего мастерства. Например, "Времена года" Вивальди мы играли не на одном фестивале — и в Германии, и в Италии, и в Швейцарии, это наш золотой фонд, который, кстати, вышел диском на Deutche Gramaphone", - сказал С.Крылов.

Кстати, две недели назад в престижнейшем Deutsche Grammophon вышел диск и самого С.Крылова. Он записал произведения Н. Паганини. Немецкая компания хорошо известна своими высокими стандартами качества звукозаписи, она во многом также формирует спрос любителей классической музыки на тех или иных исполнителей и композиторов.

Ростропович оставил "наследство"





Среди наиболее значительных личностей, с которыми работал музыкант, - Мстислав Ростропович, который в свое время написал, что Сергей Крылов входит в пятерку лучших современных скрипачей мира. Это, по словам известного музыканта, остается для него великим "наследством".

"Встреча с М.Ростроповичем стала судьбоносной. Так случилось, что у меня была возможность играть в честь Мстислава Леопольдовича, это было выступление длиною в 20 минут. После этого он подбежал ко мне на сцену — я никогда не забуду этот момент — и стал спрашивать, кто я, откуда, с какой планеты. А после от него пошли звонки и приглашения, что для меня незабываемо, я всегда буду этим жить. А то, что он включил меня в пятерку лучших музыкантов — это как наследство, которое заряжает меня энергетикой до сих пор, одновременно это и огромная ответственность и я очень стараюсь его не разочаровать", - делится С.Крылов.

По словам скрипача, в последнее время с концертами он стал приезжать чаще в Россию — в основном в Москву и Санкт-Петербург.

"У меня есть серия филармоний, которые приглашают меня постоянно. Это очень интересная публика, и я очень надеюсь привезти Литовский камерный оркестр в Московскую и Петербургские филармонии. Сейчас это почти произошло, в марте этого года мы должны были приехать, но, к сожалению, не смогли этого сделать, хотя уже стояли в сезоне. К сожалению, он сорвался, по причинам логистики. Но мне бы очень хотелось, чтобы Литовский камерный оркестр, который был всегда знаменитым в России, и я сам еще играл под управлением Саулюса Сондецкиса, выступил там", - сказал С.Крылов.

Музыкант выступал со многими всемирно известными оркестрами, среди которых Венский симфонический, English Chamber Orchestra, симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, симфонический оркестр Мариинского театра, Российский Национальный Оркестр и других. С 2008 года Сергей Крылов совмещает свою сольную карьеру с дирижёрской деятельностью. С 2012 года является профессором консерватории в Лугано.

На протяжении многих лет уроженец Москвы Сергей Крылов живет в Италии, много выступает в Европе, поэтому вопрос об идентичности приводит его в некоторое замешательство.

"В чем-то я очень итальянец, а сейчас я уже понимаю, что в чем-то уже и литовец, ну и, конечно же, нельзя забывать, где я родился — в Москве. И, естественно, моя связь с Россией через культуру, через концерты сейчас очень сильна. И я этому очень рад. Сейчас я вылетаю в Москву, где буду выступать с Юрием Башметом, это важное событие в моей артиcтической жизни", - говорит маэстро.

На вопрос о том, не обращались ли к нему в России с предложением выступить с каким-нибудь политическим заявлением, как это сделали некоторые его коллеги по цеху, С.Крылов ответил:

"Ни разу меня об этом не просили. Должен ли творческий человек этим заниматься? Это зависит от многих параметров, от человеческих и политических взглядов. А лично мое мнение, что музыка должны быть вне политики. Это музыкальный язык, который должен бы жить сам по себе. Как мы прекрасно понимаем, это не всегда так, но что касается меня, то моя музыка вне политики".

Мгновения выступления Литовского камерного оркестра в редакции DELFI: