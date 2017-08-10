Серебренникова обвинили в создании "Седьмой студии" "с целью реализации преступного умысла"

Следственный комитет РФ объяснил претензии к художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову по делу "Седьмой студии".

Следствие считает, что организация была создана режиссером и его коллегами "с целью реализации преступного умысла" на хищение субсидии в размере 200 млн рублей. Как сообщает РБК, об этом говорится в новых постановлениях о привлечении фигурантов дела "Седьмой студии" в качестве обвиняемых, которые зачитала на заседании в среду в Мосгорсуде судья Светлана Александрова.

Суд рассматривает жалобу на продление до 19 октября срока ареста экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому и бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, а также срока домашнего ареста экс-гендиректору организации Юрию Итину. 18 июля Басманный суд Москвы оставил фигурантов под стражей. Итин и Малобродский свою вину отрицают. Масляева вину признала в полном объеме и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В конце июня расследование дела было поручено центральному аппарату СК. Через месяц Нине Масляевой, Алексею Малобродскому и Юрию Итину было предъявлено новое обвинение, следует из материалов дела. Серебренников остается в статусе свидетеля.

"Итин, Серебренников и Малобродский создали АНО "Седьмая студия" для реализации преступного умысла", - говорится в постановлении следователя. Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению, считает в СК.

Дело о мошенничестве с госсубсидией компании "Седьмая студия" было возбуждено еще в 2015 году. В мае 2017-го прошли обыски в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам.

По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" вывели и обналичили госсубсидию на поддержку современного искусства в 200 млн руб. Малобродскому вменяется хищение 2,3 млн рублей, выделенных на постановку "Сна в летнюю ночь". Итина и Масляеву обвиняют в том, что они изготовили фальшивую отчетность о работах на 1,2 млн рублей, которые в действительности не проводились.

Масляева после задержания рассказала, что всего с 2014 года со счета "Седьмой студии" было выведено не менее 100 млн рублей в пользу фирм-однодневок. Также она рассказала следствию, что в "Седьмой студии" была фиктивно трудоустроена ее дочь, зарплата которой обналичивалась и передавалась руководству компании, в том числе Серебренникову. ​

Серебренников проходит по делу свидетелем. В недавнем интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung режиссер рассказал, что правоохранительные органы изъяли у него загранпаспорт.