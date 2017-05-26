Серебренников выступил с заявлением в связи с обысками

Режиссер и худрук театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников выступил с первым публичным заявлением относительно ситуации с делом вокруг проекта «Платформа» и «Седьмой студии» после своего обыска и допроса.

«Первый день, как смог собраться с мыслями. Первый день, как я могу выходить на связь (у меня отобрали все средства связи, все компьютеры) . Первый раз пишу что-то здесь и читаю, читаю, читаю ваши слова любви и поддержки», - написал он в своем Facebook.

По его словам, к событиям вокруг проекта «Платформа» он был совершенно не готов, как и все его коллеги.

«Платформа» - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года. Теперь мы будем доказывать, что проект «Платформа» был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости», - заявил он.

По словам Серебренникова, ему и коллективу «Платформы» нечего скрывать, поэтому они сохраняют спокойствие.

Он выразил особую благодарность «Гоголь-центру» и его коллективу, а также актерам Евгению Миронову, Чулпан Хаматовой, Федору Бондарчуку и всем тем, кто подписал письмо в его защиту.

Напомним, в рамках дела о хищении более чем 200 млн рублей, выделенных из бюджета на развитие и популяризацию искусства, были задержаны экс-глава театральной «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. Кирилл Серебренников проходит по делу свидетелем.

Масляева уже пошла на сделку со следствием и признала вину по делу о хищении госсредств.