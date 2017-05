Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение"

Сенсационная победа представителя Португалии на "Евровидении-2017" в Киеве подняла конкурс на новый качественный уровень. На "Евровидении" вновь победило не шоу, а песня.

Салвадор Собрал - растрепанные волосы, собранные в неряшливый пучок, мешковатый пиджак, куцая бородка и сумасшедшинка в карих глазах. Так выглядит 27-летний победитель "Евровидения-2017". Он выступал не на главной сцене конкурса в Киеве, напичканной светодиодами, софитами и прочей техникой, без которой не обходится ни один современный концерт, а на придаточной, расположенной в центре зала, посреди публики.

Для большинства этой публики, как и для той, что в субботний вечер собралась перед экранами телевизиров, "Евровидение" - это прежде всего гигантская веселая вечеринка. На нее люди приходят разодетыми и раскрашенными, как на карнавал. Каким же проникновенным голосом, каким обянием нужно обладать, чтобы при такой антигламурной внешности заставить замолчать, пусть всего на три минуты, 9300 человек собравшихся в киевском Международном выставочном центре. И "Евровидение" вновь, как и в прошлом году в Стокгольме, отдало предпочтение не яркому шоу, а песне и ее исполнению.

"Музыка - это чувство"

"Музыка - не фейерверк, музыка - это чувство", - сказал победитель "Евровидения-2017", выйдя на сцену за хрустальным микрофоном. Его он получил за почти интимное исполнение джазовой любовной баллады с элементами фадо "Amar pelos dois". Музыка фадо звучала на "Евровидении", но не побеждала, как до сих пор не побеждала на конкурсе Португалия. Песню для Салвадора Собрала написала его сестра Луиза. Она же на самых первых репетициях в Киеве заменяла его на сцене. Неслучайно брат и сестра появились на ней по окончании финала вместе.

Собрал в прогнозах букмекеров долго был вторым. И лишь за день до финала они поставили на его победу. Как спортсмен, готовящийся к важному соревнованию, Собрал от этапа к этапу становился лучше, чтобы показать все то, на что способен, в нужный день. Этой выдержки не хватило весельчаку и итальянцу Франческо Габбани, фавориту букмекеров и большинства журналистов, аккредитованных на конкурсе. Но Габбани просто перегорел, заняв в итоге лишь 6-е место.

В Киеве он охотно шутил с журналистами и фанатами, делал селфи с ними и поклонниками, олицетворял собой все известные клише об итальянцах. Но Габбани просто устал быть фаворитом. На сцене в Киеве он не показал и половины того, что продемонстрировал на конкурсе в Сан-Ремо, который играючи выиграл до этого. Его ироничная танцевальная песня "Occidentali's Karma" высмеивает склонность человека Запада подражать модным явлениям.

Молодо - не зелено

Задачу, с которой не справился Габбани, мастерски решил самый молодой участник конкурса, 17-летний Кристиан Костов, представлявший Болгарию. Так же, как и два года назад в Вене Полина Гагарина, он пропел свою балладу "Beautiful Mess" так, как будто поет в последний раз. Родившийся и выросший в Москве Кристиан был вознагражден за это высокими баллами национальных жюри и телезрителей.

На этот раз мнения жюри и публики, в отличие от "Евровидения-2016" в Стокгольме, сошлись как в выборе победителя, так и серебряного призера. А вот третье место Молдавии - это настоящая, хотя и объяснимая, неожиданность. SunStroke Projekt с песней "Hey Mamma" был обречен стать любимцем зрителей: запоминающийся мотив, простая хореография, веселое шоу с тремя бэк-вокалистками, платья которых прямо на сцене превращаются в свадебные. SunStroke Projekt - рецедивисты "Евровидения". В 2010-м группа выступала в Осло и заняла там лишь 22-е место. Однако соло на саксофоне Сергея Степанова из того выступления стало хитом на YouTube. Отличился Степанов и на этот раз.

Стоит отметить успех 17-летней Бланш из Бельгии. Ее электро-поп композиция "City Lights" - самая современная на нынешнем "Евровидении", и у нее у единственной из представленных на конкурсе песен есть шанс стать хитом, который будет звучать в радиоэфире.

Новый скандал на "Евровидении"?

Германия лишь на волосок оказалась от повторения фиаско двух последних лет. Песня Левины (Levina) "Perfect life" всего на один пункт - 6 против 5 - опередила испанца Манеля Наварро с "Do it for you lover", занявшего последнее место. И дело здесь действительно в песне, а не в исполнении. Обидно и за 24-е - третье с конца - украинской группы O.Torvald.

Не обошлось в финале конкурса в Киеве и без некрасивой сцены. Во время выступления победительницы "Евровидения" прошлого года Джамалы, которая "привезла" конкурс в Киев - один из зрителей с флагом Австралии на плечах выскочил на сцену и успел прежде, чем его скрутил охранник, обнажить филейную часть своего тела. Вряд ли это была политическая акция.

Между тем интересно, как руководство Европейского вещательного союза - правообладателя "Евровидения", расценит приветствие "Слава Украине!". Его произнесла в прямом эфире представительница Литвы, которая объявляла оценки профессионального жюри этой страны. Политические лозунги и высказывания запрещены на конкурсе. И такое приветствие само по себе не несет политического заявления. Но в том контексте, в котором оно обычно употребляется, ясно дает понять, какой позиции придерживается его произносящий. Очередной политический скандал на "Евровидении" запрограммирован?