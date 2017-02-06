С концертом в Вильнюс возвращается известная оперная солистка Катерина Третьякова

Она выступает на главных сценах Европы, таких, как Венская филармония (Musikverein), Концертный зал Концертхауз (Konzerthaus), концертный зал Амстердама Консертгебау (Concertgebouw), Музыкальный театр Гамбурга Лейсхалле (Laeiszhalle), церковь Фрауенкирхе (Frauenkirche) в Дрездене и др.

Её партнёрами на сцене были Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu), Аня Хартерос (Anja Harteros), Франц Грундгеберг (Franz Grundheber), Рамон Варгас (Ramón Vargas), Джузеппе Фильяноти (Giuseppe Filianoti), Роберто Сакка (Roberto Saccà) и другие знаменитости. Кроме ведущих ролей в операх Г. Доницетти (G. Donizetti), Дж. Верди (G. Verdi), В. А. Моцарта (W. A. Mozart), Ж. Бизе (G. Bizet), Р. Вагнера (R. Wagner) и многих других, в 2014 г. она особенно талантливо создала образ Виолетты в «Травиате» Дж. Верди. В 2015 г. с ролью Виолетты успешно дебютировала на сцене Литовского национального театра оперы и балета. Кто она?

Это известная певица, солистка Гамбургской государственной оперы Катерина Третьякова. Вскоре ее услышат и в Вильнюсе. 8 февраля в Большом зале Национальной филармонии певица выступит с речиталом «Здесь хорошо». В программе, названной по известному романсу Сергея Рахманинова, наряду с красивейшими ариями Джакомо Пуччини (Giacomo Puccini), Джузеппе Верди (Giuseppe Verdi), Шарля Гуно (Charles Gounod), Антонина Дворжака (Antonín Dvořák), Франца Легара (Franz Lehár) прозвучат и эмоционально насыщенные романсы русских композиторов Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.

Программа «Здесь хорошо» символизирует возвращение К. Третьяковой в город своей студенческой учёбы Вильнюс. Она родом из России, Мурманска, ещё в годы раннего детства переехала с семьёй в Литву, здесь выросла, в 2005 г. окончила Литовскую академию музыки и театра по классу пение у проф. Гедре Каукайте. С 2006 г. обучение продолжила в консерватории Моцартеум (Mozarteum) в Зальцбурге у профессоров Йозефа Вальнига (Josef Wallnig) и Элизабет Вильке (Elisabeth Wilke), камерный репертуар изучала у Бреды Закотник (Breda Zakotnik), успешно дебютировала на Зальцбургском фестивале. В 2012 г. Поощрительный фонд Гамбургской государственной оперы удостоил её премии др. Вильгельма Обердорфера (dr. Wilhelm Oberdörffer) за исключительное развитие искусства.

Певица выиграла множество конкурсов в Литве, Латвии, Белоруссии, Чехии, Румынии. В 2013 г. она стала лауреатом престижного конкурса певцов в Барселоне (на этом конкурсе состоялся и триумф Виолеты Урмана). В том же году К. Третьякова удостоена первого места на международном конкурсе вокалистов «Le Grand Prix de L’Opera» в Бухаресте, II премии на конкурсе Монсеррат Кабалье (Montserrat Caballé) в Сарагосе и I премии на конкурсе имени Марчелло Джордани (Marcello Giordani) в Катании.

Исключительный концерт К. Третьяковой в Национальной филармонии – ещё одно возвращение солистки в Литву. Певице аккомпанирует пианист из Барселоны, один из самых талантливых концертмейстеров нынешнего времени Рикардо Эстрада (Ricardo Estrada). У знаменитой Алисии де Ларроча (Alicia de Larrocha) он изучал репертуар испанских песен и мировой камерной вокальной музыки, в Королевском Северном колледже музыки в Манчестере получил квалификацию магистра по профилю композиции и дирижирования оркестром.

Пианист играл на ведущих конкурсах вокалистов, среди них и на престижном конкурсе имени Франсиско Виньяса (Francisco Viñas) в Барселоне, солировал на сцене таким звёздам, как Монсеррат Кабалье, Джакомо Арагаль (Giacomo Aragall), Франческо Демуро (Francesco Demuro), Норма Фантини (Norma Fantini), Грегори Кунде (Gregory Kunde), Селсо Альбело (Celso Albelo), Георг Петан (George Petean), Роберто ди Кандия (Roberto di Candia), Надин Сьерра (Nadine Sierra), Леви Секгапан (Levy Sekgapane), Мариуш Квечень (Mariusz Kwiecień), Андреа Мастрони (Andrea Mastroni), работал на мастер-классах Кабалье, Арагаля и др. звезд мировой оперной сцены. Пианист обладает и другим амплуа – дирижера.

Его постоянно приглашают в качестве помощника дирижера таких престижных театров, как Королевский театр в Мадриде (Real de Madrid), Большой театр «Лисео» в Барселоне (Gran Teatro del Liceo de Barcelona), он является дирижером разных оперных и концертных проектов. Кстати, в 2015 г. Р. Эстрада дебютировал в Вильнюсе, где дирижировал Литовским национальным симфоническим оркестром, концерт транслировался по ЛРТ – национальному радио и телевидению.

Катериной Третьяковой и Рикардо Эстрадой подготовленная программа «Здесь хорошо» прозвучит 8 февраля, в среду, в 19 час., в Большом зале филармонии.