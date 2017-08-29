Россияне поддержали выдачу прокатного удостоверения ленте, но треть считает, что запрет кинофильма - это допустимая мера регулирования.

О конфликте, связанном с фильмом "Матильда" режиссера Алексея Учителя, россияне, в основной массе (69%), не знают. Всего 27% что-то слышали о политиках и общественных деятелях, которые просят запретить фильм, так как он оскорбляет чувства верующих.

Фильм "Матильда" рассказывает об отношениях еще не вступившего на престол Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против него выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ фильма, оскорбляющий, по ее мнению, чувства верующих. Премьера "Матильды" назначена на октябрь 2017 года.

Большинство (54%) опрошенных затруднилось сказать, одобряют ли они выдачу министерством культуры России прокатного удостоверения фильму "Матильда". Поддержали решение министерства около трети опрошенных 36%. Каждый десятый остался недоволен тем, что фильм разрешили показывать в кино.

Посмотреть "Матильду" собираются 47%, нет таких планов - у 37% россиян.