Рижский русский театр закроет сезон флешмобом

SHOWTIME!
понедельник, 12 июня 2017 г. 18:26
16 июня в 14:00 Рижский русский театр имени Михаила Чехова (РРТ) устраивает флэшмоб, посвященный окончанию 134-го сезона, который закроется 17 июня (в 11-й раз будет показана февральская премьера – музыкальный спектакль "Добрый человек из Сезуани").
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РРТ продолжает традицию, сложившуюся 15 лет назад, и в течение месяца предлагал зрителям заполнять анкеты – как в электронном виде, так и на бланках в кассовом вестибюле и фойе театра, - чтобы определить лучшие актерские и режиссерские работы, оценивая пять премьер сезона на большой сцене: "Медея" (режиссер Владислав Наставшев), "Любить" (режиссер Алла Сигалова), "Гранатовый браслет" (режиссер Ирина Керученко), "Добрый человек из Сезуани" (режиссер Элмар Сеньков) и "Король Лир" (режиссер Виестур Кайриш). Номинации: "Лучшая актриса", "Лучший актер", "Лучшая молодая актриса", "Лучший молодой актер" и "Лучший спектакль".

Во время флешмоба будет проведена лотерея для определения одной анкеты из почти тысячи полученных.

Молодые артисты со специально подготовленной сценой из спектакля "Ханума" соберутся у главного входа в театр и будут приглашать прохожих оказать помощь в проведении лотереи, чтобы выяснить, кому же достанется приз: абонемент на две персоны на все премьеры 135-го сезона.

Розыгрыш анкет также уже стал традицией: за день до окончания сезона проходит лотерея, а результаты опроса оглашаются после последнего спектакля сезона, в присутствии зрителей.

SHOWTIME!
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Рижский русский театр закроет сезон флешмобом

Рижский русский театр закроет сезон флешмобом
16 июня в 14:00 Рижский русский театр имени Михаила Чехова (РРТ) устраивает флэшмоб, посвященный окончанию 134-го сезона, который закроется 17 июня (в 11-й раз будет показана февральская премьера – музыкальный спектакль "Добрый человек из Сезуани").

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