Римас Туминас репетирует две оперы

ru.DELFI.lt
среда, 8 февраля 2017 г. 14:41
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко опубликовал первые кадры с репетиций Римаса Туминаса, который в эти дни работает над двумя одноактными операми «Царь Эдип» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, сообщает teatral-online.ru.
Фото: Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко

Премьера состоится 16 марта. Над нынешней премьерой режиссер работает со своими постоянными соавторами – сценографом Адомасом Яцовскисом, хореографом Анжеликой Холиной и художником по свету Дамиром Исмагиловым.

Музыкальным руководителем постановки станет главный дирижер Музыкального театра Феликс Коробов.

Главные партии исполняют: Эдип – Евгений Либерман, Валерий Микицкий, Иокаста – Лариса Андреева, Наталья Владимирская, Наталья Зимина, Креонт – Феликс Кудрявцев, Роман Улыбин, Тиресий – Денис Макаров, Максим Осокин и др.

Театр опубликовал также и эскизы костюмов, подготовленные художником Марией Даниловой.

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Римас Туминас репетирует две оперы

Фото: Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко
Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко опубликовал первые кадры с репетиций Римаса Туминаса, который в эти дни работает над двумя одноактными операми «Царь Эдип» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, сообщает teatral-online.ru.

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