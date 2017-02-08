Римас Туминас репетирует две оперы

Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко опубликовал первые кадры с репетиций Римаса Туминаса, который в эти дни работает над двумя одноактными операми «Царь Эдип» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, сообщает teatral-online.ru.
Премьера состоится 16 марта. Над нынешней премьерой режиссер работает со своими постоянными соавторами – сценографом Адомасом Яцовскисом, хореографом Анжеликой Холиной и художником по свету Дамиром Исмагиловым.
Музыкальным руководителем постановки станет главный дирижер Музыкального театра Феликс Коробов.
Главные партии исполняют: Эдип – Евгений Либерман, Валерий Микицкий, Иокаста – Лариса Андреева, Наталья Владимирская, Наталья Зимина, Креонт – Феликс Кудрявцев, Роман Улыбин, Тиресий – Денис Макаров, Максим Осокин и др.
Театр опубликовал также и эскизы костюмов, подготовленные художником Марией Даниловой.