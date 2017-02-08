Театр опубликовал также и эскизы костюмов, подготовленные художником Марией Даниловой.

Премьера состоится 16 марта. Над нынешней премьерой режиссер работает со своими постоянными соавторами – сценографом Адомасом Яцовскисом, хореографом Анжеликой Холиной и художником по свету Дамиром Исмагиловым.

В Вильнюсе покажут спектакль "Джекпот с доставкой на дом" 9 апреля во Дворце Конгрессов состоится спектакль "Джекпот с доставкой на дом" с участием великолепных артистов: Елены Воробей, Михаила Полицеймако, Оскара Кучеры и Дарьи Поверенновой / Анны Невской.

Римас Туминас репетирует две оперы Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко опубликовал первые кадры с репетиций Римаса Туминаса, который в эти дни работает над двумя одноактными операми «Царь Эдип» Игоря Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Белы Бартока, сообщает teatral-online.ru.

Baltkom: круглый стол о мужчинах и женщинах 8 февраля c 13 00 в студии радио Baltkom проходит круглый стол о мужчинах и женщинах.

Райкин назвал свою фразу о "некрофильском государстве" фигурой речи Художественный руководитель столичного театра "Сатирикон" Константин Райкин прокомментировал сообщения по поводу его высказывания о России как о "некрофильском государстве". "Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет", - сообщил народный артист РФ "Интерфаксу" во вторник.