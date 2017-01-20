Режиссер Римас Туминас отмечает юбилей

Канал "Культура"
пятница, 20 января 2017 г. 11:56
Литовскому режиссеру, художественному руководителю Вахтанговского театра Римасу Туминасу сегодня исполняется 65 лет.
© Sputknik/Scanpix

Но поздравления юбиляр начал получать уже накануне. И в первую очередь от зрителей - после окончания спектакля "Царь Эдип" публика долго не отпускала мастера со сцены. Овации и крики "браво" не утихали.

Поздравления продолжились и за кулисами, где Римаса Туминаса ждали коллеги, родные и друзья. Вахтанговцы ко дню рождения своего худрука приготовили капустник. Никаких сложных речей, ничего помпезного, просто яркий и веселый концерт. Каждый номер – признание в любви и уважении к мастеру. На вопрос о том, не боится ли он заранее праздновать юбилей, виновник торжества ответил, что не верит в приметы. К тому же родился он рано утром. "Глядишь, и дотянем до срока!" - пошутил режиссер.

О жизни одного из самых "русских" литовских режиссеров в легендарном Вахтанговском театре, который он возглавляет уже десять лет, а также о любимых спектаклях мастера и о его преданности своей команде, рассказывает Валерия Кудрявцева.

Перед спектаклем "Царь Эдип", который играется всего пару раз в месяц и в том числе накануне дня рождения Туминаса, проходит рабочая репетиция. Он снова и снова уточняет интонации. Кроме актеров Театра имени Вахтангова, на сцене греческий хор, который специально прилетел в Москву.

"Царь Эдип" – особая работа для Римаса Туминаса. В год своего 65-го дня рождения он трижды обращается к мифу о свободе человеческого выбора и неотвратимости рока. Летом сделал спектакль в Греции, в древнейшем действующем амфитеатре. Осенью "Царь Эдип" появился на сцене Театра Вахтангова и уже успел стать хитом: билеты проданы на месяцы вперед. Но этого, кажется, режиссеру мало. Как раз сейчас он репетирует еще одного "Царя Эдипа" – оперу Стравинского в Театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Мастер метафор и ироничных загадок, режиссер с еще и актерским образованием, который на репетициях успевает сам сыграть каждую из ролей в своем спектакле – настолько эмоционально и подробно разбирает с актерами образы.

"Сцена, она как человек, как друг, как дом мой. С ней я очень аккуратно себя веду. В жизни, может быть, нет, но со сценой как с женщиной - не обидеть, любить, петь о ней", - признается юбиляр.

Туминас – человек, не перестающий удивлять не только зрителей, но и актеров, и друзей оригинальностью и красотой своих идей. Вообще, удивлять – это точно про него.

"Нас оторвали от земли, нас поселили в мегаполисах, и у нас стандартное мышление. А он почему-то не оторвался от своего хутора. Больше всего любит землю. Он слышит, как птицы поют, как восходит солнце. Нам он всем дарит, когда мы были в Греции, собирал камни, как ему казалось, очень красивые. Вот чудо природы. И нам всем подарил по камушку. То есть он мыслит иначе", - рассказывает народная артистка России Людмила Максакова.

Свой собственный театр Туминас предпочитает творить с проверенной командой - с теми, кто понимает его с полуслова. Со сценографом Адомасом Яцовскисом больше 20 лет, с композитором Фаустасом Латенасом без малого 40 лет.

"Он очень спокоен. Он умеет себя держать. Крепкий мужик. Не нервничает по мелочам", - говорит сценограф Адомас Яцовскис.

"Римас очень добрый. Этим все сказано. Очень добрый и надежный. Один из самых великих режиссеров, не боюсь сказать это слово, мира. Пусть он таким и останется", - отмечает композитор Фаустас Латенас.

Режиссер, осуществляющий мечты актеров о ролях и славе, мечты зрителей о прекрасных спектаклях, сам мечтает почаще бывать на родном хуторе в Литве, работать на земле. Говорит, именно от земли его театр и все идеи. А еще был бы не против, если бы в сутках было не 24, а 34 часа. Тогда смог бы успеть гораздо больше.

Канал "Культура"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

Режиссер Римас Туминас отмечает юбилей

Режиссер Римас Туминас отмечает юбилей
Литовскому режиссеру, художественному руководителю Вахтанговского театра Римасу Туминасу сегодня исполняется 65 лет.

Режиссер Виталий Манский: если Украина хочет победить, она должна просто стать благополучной страной (16)

Режиссер Виталий Манский: если Украина хочет победить, она должна просто стать благополучной страной
В пятницу, 13 января, в московском доме кино на торжественной церемонии подведения итогов киногода Гильдия киноведов и кинокритиков России назвала событием года сразу два фильма Виталия Манского "В лучах солнца" и "Родные". Тема первой — жизнь в КНДР, тема второй — события в Восточной Украине.

В российский прокат выходит фильм Кончаловского "Рай" (7)

В российский прокат выходит фильм Кончаловского Рай
В российский прокат в четверг, 19 января, выходит фильм Андрея Кончаловского, выдвинутый от России на "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм". Как сообщает ТАСС, только в Москве лента будет идти в 24 кинотеатрах.

В Литве пройдет фестиваль французского кино "Зимние экраны"

В Литве пройдет фестиваль французского кино Зимние экраны
Фестиваль «Зимние экраны», который будет проходить 26 января 2017 года – это уже двенадцатый по счету праздник кино, организуемый Французским институтом в Литве.

Галлюцинации на радио Baltkom: расслабьтесь и получайте информацию (4)

Галлюцинации на радио Baltkom: расслабьтесь и получайте информацию
Галлюцинации – тема очередного большого круглого стола на радио Baltkom, который пройдет в этот вторник, 17 января, с 13 до 15 часов. Почему они возникают? Какой “месседж” они несут? Можно ли их контролировать?
Facebook друзья
Rambler's Top100