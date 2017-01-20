Режиссер Римас Туминас отмечает юбилей

Литовскому режиссеру, художественному руководителю Вахтанговского театра Римасу Туминасу сегодня исполняется 65 лет.

Но поздравления юбиляр начал получать уже накануне. И в первую очередь от зрителей - после окончания спектакля "Царь Эдип" публика долго не отпускала мастера со сцены. Овации и крики "браво" не утихали.

Поздравления продолжились и за кулисами, где Римаса Туминаса ждали коллеги, родные и друзья. Вахтанговцы ко дню рождения своего худрука приготовили капустник. Никаких сложных речей, ничего помпезного, просто яркий и веселый концерт. Каждый номер – признание в любви и уважении к мастеру. На вопрос о том, не боится ли он заранее праздновать юбилей, виновник торжества ответил, что не верит в приметы. К тому же родился он рано утром. "Глядишь, и дотянем до срока!" - пошутил режиссер.

О жизни одного из самых "русских" литовских режиссеров в легендарном Вахтанговском театре, который он возглавляет уже десять лет, а также о любимых спектаклях мастера и о его преданности своей команде, рассказывает Валерия Кудрявцева.

Перед спектаклем "Царь Эдип", который играется всего пару раз в месяц и в том числе накануне дня рождения Туминаса, проходит рабочая репетиция. Он снова и снова уточняет интонации. Кроме актеров Театра имени Вахтангова, на сцене греческий хор, который специально прилетел в Москву.

"Царь Эдип" – особая работа для Римаса Туминаса. В год своего 65-го дня рождения он трижды обращается к мифу о свободе человеческого выбора и неотвратимости рока. Летом сделал спектакль в Греции, в древнейшем действующем амфитеатре. Осенью "Царь Эдип" появился на сцене Театра Вахтангова и уже успел стать хитом: билеты проданы на месяцы вперед. Но этого, кажется, режиссеру мало. Как раз сейчас он репетирует еще одного "Царя Эдипа" – оперу Стравинского в Театре Станиславского и Немировича-Данченко.

Мастер метафор и ироничных загадок, режиссер с еще и актерским образованием, который на репетициях успевает сам сыграть каждую из ролей в своем спектакле – настолько эмоционально и подробно разбирает с актерами образы.

"Сцена, она как человек, как друг, как дом мой. С ней я очень аккуратно себя веду. В жизни, может быть, нет, но со сценой как с женщиной - не обидеть, любить, петь о ней", - признается юбиляр.

Туминас – человек, не перестающий удивлять не только зрителей, но и актеров, и друзей оригинальностью и красотой своих идей. Вообще, удивлять – это точно про него.

"Нас оторвали от земли, нас поселили в мегаполисах, и у нас стандартное мышление. А он почему-то не оторвался от своего хутора. Больше всего любит землю. Он слышит, как птицы поют, как восходит солнце. Нам он всем дарит, когда мы были в Греции, собирал камни, как ему казалось, очень красивые. Вот чудо природы. И нам всем подарил по камушку. То есть он мыслит иначе", - рассказывает народная артистка России Людмила Максакова.

Свой собственный театр Туминас предпочитает творить с проверенной командой - с теми, кто понимает его с полуслова. Со сценографом Адомасом Яцовскисом больше 20 лет, с композитором Фаустасом Латенасом без малого 40 лет.

"Он очень спокоен. Он умеет себя держать. Крепкий мужик. Не нервничает по мелочам", - говорит сценограф Адомас Яцовскис.

"Римас очень добрый. Этим все сказано. Очень добрый и надежный. Один из самых великих режиссеров, не боюсь сказать это слово, мира. Пусть он таким и останется", - отмечает композитор Фаустас Латенас.

Режиссер, осуществляющий мечты актеров о ролях и славе, мечты зрителей о прекрасных спектаклях, сам мечтает почаще бывать на родном хуторе в Литве, работать на земле. Говорит, именно от земли его театр и все идеи. А еще был бы не против, если бы в сутках было не 24, а 34 часа. Тогда смог бы успеть гораздо больше.