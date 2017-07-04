Режиссер Кшиштоф Занусси снимет фильм в Украине

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ru.DELFI.lt
вторник, 4 июля 2017 г. 16:35
Всемирно известный польский режиссер Кшиштоф Занусси снимет художественный фильм "Эфир" по собственному сценарию на просторах львовской области. Об этом сообщается пресс-служба Львовской ОГА, пишет strana.ua.
Krzysztofas Zanussis
© DELFI / Karolina Pansevič

Сообщается, что художественный фильм "Эфир" - это совместный проект Польши, Украины, Венгрии и Литвы.

Премьера фильма запланирована на осень 2018 года, а съемки во Львовской области пройдут уже в сентябре.

В основе мистической драмы "Эфир" - авторская версия легенды о докторе Фаусте. На этот раз он выступает в роли военного врача, который проводит научные эксперименты с целью получить власть над другими людьми.

Действие драмы разворачивается в начале Первой мировой войны на границе между Россией и Австро-Венгерской империей.

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Культура

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