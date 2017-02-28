Репертуар Русского театра Литвы на март

 (5)
ru.DELFI.lt
вторник, 28 февраля 2017 г. 11:40
Репертуар Русского драматического театра Литвы на март 2017 г.
Russian Drama Theatre in Vilnius
© DELFI / Tomas Vinickas

3 марта, пятница, 18:30 ч. Aнтон Чехов MЕДВЕДЬ. Реж. Koрнелия Красильниковайте. На русском языке, с литовскими титрами. Шутка в одном действии в стиле рок-музыки. Продолжительность спектакля 1 ч. 10 мин.

4 марта, суббота, 17:30 ч. Александр Андреев СЕМЬ ПЯТНИЦ ФАРИСЕЯ САВЛА. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Мистическая драма в двух частях, продолжительность спектакля 4 ч. 30 мин.

5 марта, воскресенье, 12:00 ч. Сергей Аксаков АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. Реж. Юрий Попов. На русском языке. Сказка в двух частях, продолжительность спектакля 1 ч. 35 мин.

5 марта, воскресенье, 18:30 ч. Франсис Вебер УЖИН ДУРАКОВ. Реж. Михаил Полищук. На русском языке, с литовскими титрами. Комедия положений в двух частях, продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

ОТМЕНА СПЕКТАКЛЯ: объявленный ранее спектакль – 10 марта, пятница, 18:30 ч. Валерий Гаврилин РУССКАЯ ТЕТРАДЬ – отменён.

12 марта, воскресенье, 12:00 ч. Ганс Христиан Андерсен РУСАЛОЧКА. Реж. Юрий Щуцкий. На русском языке. Сказка в двух частях, для детей с 7-летнего возраста, продолжительность спектакля 1 ч. 30 мин.

12 марта, воскресенье, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ. Реж. Сигитас Рачкис. На русском языке. Драма в двух частях, продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

17 марта, пятница, 18:30 ч – ПРЕМЬЕРА! – ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ КОМБИНАТОРЕ. По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. На русском языке с литовскими титрами. Спектакль в двух частях.

18 марта, суббота, 18:30 ч., Малый зал. АНГЕЛЫ ДОСТОЕВСКОГО. По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Режиссёр и исполнитель спектакля – Бируте Мар. На русском языке. Моноспектакль в одном действии, продолжительность спектакля 1 ч.

19 марта, воскресенье, 12:00 ч., Малый зал. ДВОРЕЦ ИЗ МОРОЖЕНОГО. По сценарию Маргариты Сасим. Реж. Маргарита Сасим. Кукольный спектакль на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч.

19 марта, воскресенье, 18:30 ч. – ПРЕМЬЕРА! – ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ КОМБИНАТОРЕ. По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. На русском языке с литовскими титрами. Спектакль в двух частях.

23 марта, четверг, 18:30 ч. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. По пьесе Уильяма Шекспира. Реж. Петер Ураи. Пластический спектакль. Продолжительность спектакля 1 ч.

24 марта, пятница, 18:30 ч., Малый зал, N-14. Ярославa Пулинович НАТАШИНА МЕЧТА. Реж. Aйнис Сторпирштис, Эгле Кижайте. На литовском языке.
Моноспектакль в одном действии, продолжительность спектакля 1 ч. 15 мин.

29 марта, среда, 18:30 ч. Mихаил Булгаков ЗОЙКИНА КВАРТИРА. Реж. Роландас Аткочюнас. На русском языке, с литовскими титрами. Спектакль в двух частях, продолжительность спектакля 3 ч. 15 мин.

31 марта, пятница, 18:30 ч. Низами Гянджеви СЕМЬ КРАСАВИЦ. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Музыкально-пластический спектакль в двух частях, продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства Tiketa.

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра rusudrama.lt.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

Центр Помпиду стал обладателем крупнейшей коллекции русского искусства

Центр Помпиду стал обладателем крупнейшей коллекции русского искусства
Собрание расположенного в Париже Центра Помпиду пополнило более ста произведений русского современного искусства.

Репертуар Русского театра Литвы на март (5)

Russian Drama Theatre in Vilnius
Репертуар Русского драматического театра Литвы на март 2017 г.

Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе (3)

Войтюшкевич и Некляев дадут юбилейный концерт в Вильнюсе
4 марта 2017 года белорусский музыкант Змитер Войтюшкевич, поэт Владимир Некляев и ансамбль WZ-Orkiestra дадут большой совместный концерт в Вильнюсе с программой «Нашы каханыя».

Премию "Оскар" за лучший фильм получила картина "Лунный свет" (3)

Премию Оскар за лучший фильм получила картина Лунный свет
Премию "Оскар" за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса "Лунный свет" о взрослении подростка в бедных районах Майами.

Александр Адабашьян: Третья мировая война давно идет и развивается по законам эпидемии (50)

Александр Адабашьян: Третья мировая война давно идет и развивается по законам эпидемии
Третья мировая война уже давно идет и развивается по законам эпидемии — непонятно откуда берется и неизвестно, когда закончится, считает российский художник, режиссер, актер и отец пятерых детей Александр Адабашьян.
Facebook друзья
Rambler's Top100