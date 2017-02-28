Репертуар Русского театра Литвы на март

3 марта, пятница, 18:30 ч. Aнтон Чехов MЕДВЕДЬ. Реж. Koрнелия Красильниковайте. На русском языке, с литовскими титрами. Шутка в одном действии в стиле рок-музыки. Продолжительность спектакля 1 ч. 10 мин.
4 марта, суббота, 17:30 ч. Александр Андреев СЕМЬ ПЯТНИЦ ФАРИСЕЯ САВЛА. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Мистическая драма в двух частях, продолжительность спектакля 4 ч. 30 мин.
5 марта, воскресенье, 12:00 ч. Сергей Аксаков АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК. Реж. Юрий Попов. На русском языке. Сказка в двух частях, продолжительность спектакля 1 ч. 35 мин.
5 марта, воскресенье, 18:30 ч. Франсис Вебер УЖИН ДУРАКОВ. Реж. Михаил Полищук. На русском языке, с литовскими титрами. Комедия положений в двух частях, продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.
ОТМЕНА СПЕКТАКЛЯ: объявленный ранее спектакль – 10 марта, пятница, 18:30 ч. Валерий Гаврилин РУССКАЯ ТЕТРАДЬ – отменён.
12 марта, воскресенье, 12:00 ч. Ганс Христиан Андерсен РУСАЛОЧКА. Реж. Юрий Щуцкий. На русском языке. Сказка в двух частях, для детей с 7-летнего возраста, продолжительность спектакля 1 ч. 30 мин.
12 марта, воскресенье, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт ОТЕЛЬ ДВУХ МИРОВ. Реж. Сигитас Рачкис. На русском языке. Драма в двух частях, продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.
17 марта, пятница, 18:30 ч – ПРЕМЬЕРА! – ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ КОМБИНАТОРЕ. По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. На русском языке с литовскими титрами. Спектакль в двух частях.
18 марта, суббота, 18:30 ч., Малый зал. АНГЕЛЫ ДОСТОЕВСКОГО. По мотивам произведений Ф. М. Достоевского. Режиссёр и исполнитель спектакля – Бируте Мар. На русском языке. Моноспектакль в одном действии, продолжительность спектакля 1 ч.
19 марта, воскресенье, 12:00 ч., Малый зал. ДВОРЕЦ ИЗ МОРОЖЕНОГО. По сценарию Маргариты Сасим. Реж. Маргарита Сасим. Кукольный спектакль на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч.
19 марта, воскресенье, 18:30 ч. – ПРЕМЬЕРА! – ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ КОМБИНАТОРЕ. По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. На русском языке с литовскими титрами. Спектакль в двух частях.
23 марта, четверг, 18:30 ч. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА. По пьесе Уильяма Шекспира. Реж. Петер Ураи. Пластический спектакль. Продолжительность спектакля 1 ч.
24 марта, пятница, 18:30 ч., Малый зал, N-14. Ярославa Пулинович НАТАШИНА МЕЧТА. Реж. Aйнис Сторпирштис, Эгле Кижайте. На литовском языке.
Моноспектакль в одном действии, продолжительность спектакля 1 ч. 15 мин.
29 марта, среда, 18:30 ч. Mихаил Булгаков ЗОЙКИНА КВАРТИРА. Реж. Роландас Аткочюнас. На русском языке, с литовскими титрами. Спектакль в двух частях, продолжительность спектакля 3 ч. 15 мин.
31 марта, пятница, 18:30 ч. Низами Гянджеви СЕМЬ КРАСАВИЦ. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Музыкально-пластический спектакль в двух частях, продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.
Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства Tiketa.
Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.
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