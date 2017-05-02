Репертуар Русского театра Литвы на май

Репертуар Русского драматического театра Литвы на май 2017 г.

02 мая, вторник, 19:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. ПРОДАНО

02 мая, вторник, 21:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. Театральная игра на русском, или литовском, или английском языке. N-16. Продолжительность спектакля 1 ч. Мероприятие для групп численностью до 10 чел., регистрация и подробная информация о мероприятии по тел. (8 5) 262 7133.

03 мая, среда, 17:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. ПРОДАНО

03 мая, среда, 19:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. ПРОДАНО

05 мая, пятница, 18:30 ч., Mихаил Булгаков «Зойкина квартира». Реж. Роландас Аткочюнас. ПРОДАНО

06 мая, суббота, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

11 мая, четверг, 18:30 ч., Низами Гянджеви «Семь красавиц» . Реж. Йонас Вайткус. Музыкально-пластический спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

12 мая, пятница, 18:30 ч. Уильям Шекспир «Король Лир». Реж. Йонас Вайткус. Трагедия в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 3 ч. 40 мин.

13 мая, суббота, 18:30 ч., Малый зал. Ярославa Пулинович «Наташина мечта». Реж. Aйнис Сторпирштис, Эгле Кижайте. Спектакль в одном действии на литовском языке. N-14; Продолжительность спектакля 1 ч. 15 мин.

14 мая, воскресенье, 12:00 ч., Сергей Аксаков «Аленький цветочек». Реж. Юрий Попов. Сказка в двух частях на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч. 35 мин.

14 мая, воскресенье, 18:30 ч. Эрик-Эммануэль Шмитт «Отель двух миров». Реж. Сигитас Рачкис. Драма в двух частях на русском языке. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

19 мая, пятница, 18:30 ч. ПРЕМЬЕРА: «Легенда о Великом Комбинаторе». По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин.

20 мая, суббота, 18:30 ч., Aнтон Чехов «Mедведь». Реж. Koрнелия Красильниковайте. Шутка в стиле рок-музыки в одном действии на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 1 ч. 10 мин.

21 мая, воскресенье, 19:00 ч., Большой зал. ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. Концерт группы РДТЛ «Берлога».

23 мая, вторник, 19:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. Театральная игра на русском, или литовском, или английском языке. N-16. Продолжительность спектакля 1 ч. Мероприятие для групп численностью до 10 чел., регистрация и подробная информация о мероприятии по тел. (8 5) 262 7133.

23 мая, вторник, 21:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. Театральная игра на русском, или литовском, или английском языке. N-16. Продолжительность спектакля 1 ч. Мероприятие для групп численностью до 10 чел., регистрация и подробная информация о мероприятии по тел. (8 5) 262 7133.

24 мая, среда, 19:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. Театральная игра на русском, или литовском, или английском языке. N-16. Продолжительность спектакля 1 ч. Мероприятие для групп численностью до 10 чел., регистрация и подробная информация о мероприятии по тел. (8 5) 262 7133.

24 мая, среда, 21:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. Театральная игра на русском, или литовском, или английском языке. N-16. Продолжительность спектакля 1 ч. Мероприятие для групп численностью до 10 чел., регистрация и подробная информация о мероприятии по тел. (8 5) 262 7133.

25 мая, четверг, 19:00 ч., «Kод: HAMLET». По мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Реж. Oльга Лапина. ПРОДАНО