Предлагаем вашему вниманию репертуар Русского драматического театра на февраль 2017 г.

04 февраля, суббота, 16:00 ч.: Владимир Набоков. КАМЕРА ОБСКУРА. Реж. Саулюс Варнас. на русском языке. моноспектакль в одном действии; Малый зал. 1 ч. 05 мин.

04 февраля, суббота, 18:30 ч.: Александр Введенский. ЁЛКА У ИВАНОВЫХ, Реж. Йонас Вайткус, на русском языке, с литовскими титрами. Музыкальный спектакль в двух частях. 2 ч. 35 мин.

05 февраля, воскресенье, 12:00 ч.: Aлександр Пушкин. СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. Реж. Петр Васильев, на русском языке. cпектакль в двух частях для всей семьи. 1 ч. 45 мин.

05 февраля, воскресенье, 18:30 ч.: Жан-Мари Шевре. ПРИВЕТ, ЭМИГРАНТЫ! (SQUAT). Реж. Михаил Полищук, на русском языке. Спектакль в двух частях. 2 ч. 10 мин.

11 февраля, суббота, 12:00 ч.: ДВОРЕЦ ИЗ МОРОЖЕНОГО. По сценарию Маргариты Сасим. Реж. Маргарита Сасим, на русском языке. Кукольный спектакль; Малый зал. 1 ч.

11 февраля, суббота, 18:30 ч.: Александр Пушкин. ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Реж. Йонас Вайткус, на русском языке, с литовскими титрами. По роману в стихах; в двух частях. 2 ч. 40 мин.

12 февраля, воскресенье, 12:00 ч.: ДЮЙМОВОЧКА. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Реж.Юрий Щуцкий, на русском языке. Сказка в двух частях. 1 ч. 30 мин.

12 февраля, воскресенье, 18:30 ч.: Жорди Гальсеран Фере. МЕТОД ГРОНХОЛЬМА. Реж. Агнюс Янкявичюс на русском языке, с литовскими титрами. Спектакль-собеседование в одном действии; 18+. 1 ч. 45 мин.

17 февраля, пятница, 18:30 ч.: Александр Грибоедов. ГОРЕ ОТ УМА. Реж. Йонас Вайткус, на русском языке, с литовскими титрами. Комедия в двух частях. 2 ч. 40 мин.

18 февраля, суббота, 16:00 ч.: Эрик-Эммануэль Шмитт. OСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА. Реж. Юлиана Лайкова, на русском языке. Мoноспектакль в одном действии; Малый зал. 1 ч. 40 мин.

18 февраля, суббота, 18:30 ч.: Иван Вырыпаев. DREAMWORKS. Реж. Георгий Сурков, на русском языке, с литовскими титрами. Психологическая драма в двух частях. 2 ч. 30 мин.

19 февраля, воскресенье, 12:00 ч.: Самуил Маршак. КОШКИН ДОМ. Реж. Алексей Утеганов, на русском языке. Сказка в одном действии. 55 мин.

19 февраля, воскресенье, 18:30 ч.: Габриеле Лабанаускайте. #RODINA. Премьера. Реж. Георгий Сурков, на русском языке, с литовскими титрами. Спектакль-дискуссия в двух частях. 2 ч. 30 мин.

24 февраля, пятница, 18:30 ч.: Mихаил Булгаков. ЗОЙКИНА КВАРТИРА. Реж. Роландас Аткочюнас, на русском языке, с литовскими титрами. Спектакль в двух частях. 3 ч. 15 мин.

25 февраля, суббота, 18:30 ч.: Уильям Шекспир. КОРОЛЬ ЛИР. Реж. Йонас Вайткус, на русском языке, с литовскими титрами. Трагедия в двух частях. 3 ч. 40 мин.

26 февраля, воскресенье, 18:30 ч.: Марюс Мацявичюс. СВОЛОЧНАЯ ЛЮБОВЬ. Реж. Агнюс Янкявичюс, на русском языке, с литовскими титрами. Спектакль в одном действии; 18+. 1 ч. 45 мин.

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