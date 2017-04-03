Репертуар Русского драматического театра Литвы на апрель 2017 г.

7 апреля, пятница, 16:00 ч., Малый зал. Владимир Набоков «КАМЕРА ОБСКУРА». Реж. Саулюс Варнас. Моноспектакль актёра Видмантаса Фиялкаускаса в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч. 05 мин. Стоимость билета 12 евро.

7 апреля, пятница, 18:30 ч. Жан-Мари Шевре «Привет, эмигранты! (Squat)». Реж. Михаил Полищук. спектакль в двух частях на русском языке. Продолжительность спектакля 2 ч. 10 мин. Стоимость билета 12 евро.

8 апреля, суббота, 18:30 ч. Павел Пряжко «Жизнь удалась». Реж. Томас Яшинскас. Спектакль в одном действии на русском языке, с литовскими титрами. 18+, в спектакле звучит ненормативная лексика. Продолжительность спектакля 1 ч. 30 мин. Стоимость билета 12 евро

9 апреля, воскресенье, 12:00 ч. «Дюймовочка». По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Реж. Юрий Щуцкий. Сказка в двух частях на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч. 30 мин. Стоимость билета 12 евро.

9 апреля, воскресенье, 18:30 ч. Марюс Мацявичюс «Сволочная любовь». Реж. Агнюс Янкявичюс. Спектакль в одном действии на русском языке с литовскими титрами, 18+. Продолжительность спектакля 1 ч. 45 мин. Стоимость билета 12 евро.

СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЁН: Ранее 13 апреля, в четверг, объявленный спектакль «Русская тетрадь» не состоится по внутренним причинам театра. Билеты просьба вернуть в местах их приобретения. Театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства.

СПЕКТАКЛЬ ОТМЕНЁН: Ранее 14 апреля, в четверг, объявленный спектакль «Ромео и Джульетта» не состоится по внутренним причинам театра. Билеты просьба вернуть в местах их приобретения. Театр приносит извинения зрителям за доставленные неудобства.

15 апреля, суббота, 16:00 ч., Малый зал. Эрик-Эммануэль Шмитт «Oскар и Розовая Дама». Реж. Юлиана Лайкова. Мoноспектакль актрисы Елены Богданович в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч. 40 мин. Стоимость билета 12 евро.

15 апреля, суббота, 18:30 ч. Александр Введенский «Ёлка у Ивановых». Реж. Йонас Вайткус. Музыкальный спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 35 мин. Стоимость билета 12 евро.

20 апреля, четверг, 18:30 ч. ПРЕМЬЕРА. «Легенда о Великом Комбинаторе». По роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Реж. Роландас Аткочюнас. Спектакль в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин. Стоимость билета 12 евро.

21 апреля, пятница, 18:30 ч. ПРЕМЬЕРА. Габриеле Лабанаускайте #RODINA. Реж. Георгий Сурков. Спектакль-дискуссия в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин. Стоимость билета 12 евро.

23 апреля, воскресенье, 12:00 ч. Aлександр Пушкин «Сказка о Царе Салтане». Реж. Петр Васильев. Спектакль в двух частях для всей семьи на русском языке. Продолжительность спектакля 1 ч. 45 мин. Стоимость билета 6 евро.

28 апреля, пятница, 18:30 ч. Александр Грибоедов «Горе от ума». Реж. Йонас Вайткус. Комедия в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 40 мин. Стоимость билета 12 евро.

29 апреля, суббота, 17:30 ч. Александр Андреев «Семь пятниц фарисея Савла». Реж. Йонас Вайткус. Мистическая драма в двух частях на русском языке с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 4 ч. 30 мин. Стоимость билета 12 евро .

30 апреля, воскресенье, 12:00 ч. Самуил Маршак «Кошкин дом». Реж. Алексей Утеганов. Сказка в одном действии на русском языке. Продолжительность спектакля 55 мин. Стоимость билета 6 евро.

30 апреля, воскресенье, 18:30 ч. Иван Вырыпаев «DreamWorks». Реж. Георгий Сурков. Психологическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность спектакля 2 ч. 30 мин. Стоимость билета 12 евро.