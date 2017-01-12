Рената Литвинова поставит пьесу на музыку Земфиры

Российская актриса, режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова весной 2017 года поставит на сцене МХТ имени Чехова в Москве пьесу «Северный ветер», сообщает ТАСС в четверг, 12 января, в день рождения Литвиновой

«Художником по костюмам выступит мой большой друг Гоша Рубчинский, и главное — музыку к спектаклю напишет Земфира. Пьесу планируем выпустить весной», — рассказала Литвинова.

«Как правило, я работаю с людьми, которые хотят работать со мной. И верю в то, что все отношения строятся на обмене. Я очень люблю тех, с кем мы вошли в репетиционный период: выдающийся артист Борис Плотников, любимые артистки Софья Заика, Яна Сексте (с которыми я работаю в кино) и, конечно, мои новые соратники — Павел Ворожцов, Павел Табаков, Мария Фомина и даже в отдельной специальной роли у меня сыграет режиссер Константин Богомолов», — сказала Литвинова.

Актриса Раиса Максимова сыграет в спектакле роль вечной Алисы, которая знает, как скрываться от смерти. «Все роли выписаны индивидуально и им нет замены», — добавила Литвинова.

Рената Литвинова 12 января отмечает 50-летний юбилей. По ее словам, она отметит день рождения в узком кругу. «Я намеренно уехала из Москвы, забрав с собой маму, дочь и близких мне людей. Не подстраиваясь ни под какие "вежливые реверансы", буду, наконец, с теми, с кем хочу и как хочу», — сообщила она. Литвинова говорит, что позднее отметит день рождения еще раз — с «московскими товарищами, но тоже очень немногочисленными».

«Но 12 января я буду в северном месте, где много снега, как в моей пьесе "Северный ветер". Будем, конечно, танцевать», — сказала Литвинова. Она уточнила, что речь идет о Париже.