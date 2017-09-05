Ценными свойствами синагоги в РКЦ названы ее конструкции, архитектурные детали ее помещений; остатки бывших частей комплекса или их места: остатки бани с ритуальными бассейнами (миквами), место трассы улицы Жиду (Еврейской улицы) и культурный слой.
Строительство первой деревянной синагоги в Вильнюсе, недалеко от улицы Вокечю (Немецкой улицы), на принадлежавшем князю Слуцкому участке земли началось в 1573 году, когда Варшавская конфедерация гарантировала иноверцам равные права с католиками, а дворянам разрешила строить на своей земле храмы любой конфессии. Во время устраивавшихся горожанами погромов синагога была повреждена, потом она была восстановлена. В 1633 году Король Польский и Великий князь Литовский Владислав IV Ваза предоставил привилегию на строительство гетто.
Для гетто был отведен плотно заселенный евреями квартал между улицами Жиду, Скярдиклос и Шв. Миколо, в котором стояла синагога. Привилегия также позволяла возвести в этом месте новую каменную синагогу. Внешний вид синагоги должен был отличаться от храмовых построек католиков и православных, она не могла быть выше соседних домов.
Точная дата строительства Большой синагоги в Вильнюсе неизвестна, однако время строительства каменной синагоги связывают с привилегией Владислава Вазы. Вновь построенная синагога была не только самой большой, но и одной из красивейших и богатейших в тогдашней Республике Двух Народов (Речи Посполитой Двух Народов).
Появился специальный сайт о еврейской культуре Литвы
Ассоциация Пути еврейского культурного наследия в...
Развалины Большой синагоги в Вильнюсе внесены в Реестр культурных ценностей (1)
Сохранившиеся и находящиеся под землей развалины...
Андрей Звягинцев: ирония — единственное, чего не отнять у народа эксклюзивное интервью DELFI (3)
"Мы, похоже, не обратили внимания, как в одночасье, на...
В сентябре в Вильнюсе пройдет крупнейшая выставка игровой культуры GameOn (1)
Как создать такую видеоигру, способную завоевать...
"Пигмалион" в Русском театре: премьера в грузинском стиле интервью с режиссером (27)
Русский драматический театр Литвы свой 71-й сезон...
TOP новостей
Правительство предлагает сделать минимальную зарплату на 20 евро больше (29)
Правительство предлагает повысить минимальную...
Вскоре водители лишатся излюбленной привилегии (15)
Зеленых стрелок на светофоре, позволяющих поворачивать...
Ситуация на дорогах Вильнюса с 1 сентября: какие улицы лучше миновать (1)
Приближается 1 сентября. В Вильнюс съезжаются потоки...
Слова Грибаускайте в Кремле назвали неправдой (139)
В Кремле отреагировали на слова президента Литвы...
Перезагрузка: какие новшества ждут школы национальных меньшинств? (12)
Начался новый учебный год, который принесет учащимся...