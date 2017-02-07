Райкин назвал свою фразу о "некрофильском государстве" фигурой речи

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NEWSru.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 14:34
Художественный руководитель столичного театра "Сатирикон" Константин Райкин прокомментировал сообщения по поводу его высказывания о России как о "некрофильском государстве". "Фраза вырвана из контекста большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет", - сообщил народный артист РФ "Интерфаксу" во вторник.
© Sputnik / Scanpix

Как пояснил Райкин, имеется в виду фигура речи, которая произносится с опорой на строку из исторической драмы Александра Пушкина "Борис Годунов": "Они любить умеют только мертвых...". Это выражение употребляется как "комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле", отметил режиссер.

Накануне в прессе появилась информация о том, что во время выступления в петербургской филармонии с моноспектаклем "Над балаганом небо..." Райкин назвал Россию "некрофильским государством".

Худрук "Сатирикона" напомнил зрителям о трагической судьбе многих русских поэтов и их конфликте с властью. В частности, он упомянул Николая Гумилева, Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака и Иосифа Бродского. "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", - подытожил Райкин.

Во вторник наделавшую много шума в прессе фразу Константина Райкина прокомментировали и в Кремле, причем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже признал ее вырванной из контекста большого высказывания о России. Журналисты попросили Пескова прокомментировать фразу Райкина о "некрофильском государстве", и поинтересовались, насколько "позволительно такую позицию высказывать".

"Не выдергивайте из контекста. Это была целая фраза, в которую вкладывался другой смысл. Вы наверняка вспомните полный пассаж, который был изложен Райкиным: там про другое. Быть может, это не совсем - если это отдельно взять из контекста - не совсем такое благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом. Поэтому я здесь призываю не выдергивать из контекста", - сказал Песков.

Напомним, в октябре прошлого года Константин Райкин объявил о том, что театр "Сатирикон" оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. Буквально через несколько дней после этого худрук выступил на съезде Союза театральных деятелей РФ, где жестко высказался о цензуре и борьбе государства за нравственность.

Речь Райкина стала поводом для широкого обсуждения проблемы представителями общественности. Актера и режиссера поддержали многие деятели культуры. В то же время позицию Райкина раскритиковали, к примеру, лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) и глава Чечни Рамзан Кадыров. Примечательно, что и тогда никакой критики в адрес Райкина со стороны Кремля не последовало, наоборот, Песков вступился за худрука "Сатирикона", призвав Хирурга принести извинения за нападки.

В итоге Райкин и министр культуры РФ Владимир Мединский договорились решать вопросы "без привлечения СМИ". Одновременно стало известно о переговорах по поводу бюджетной поддержки "Сатирикона".

NEWSru.com
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