Райкин назвал Россию "некрофильским государством"

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, чье резонансное выступление на съезде Союза театральных деятелей осенью прошлого года послужило поводом для развития общественной дискуссии о свободе творчества и праве государства на формулирование заказа при распределении бюджетных средств на культуру, вновь сделал шокирующее заявление.

В рамках моноспектакля "Над балаганом небо…", который народный артист РФ давал в Санкт-Петербурге в филармонии им. Шостаковича, Райкин вновь упоминал о сложных взаимоотношениях между поэтами и властью в стране и назвал Россию "некрофильским государством", передает "Петербургский авангард".

Как подчеркнул актер, на родине выдающиеся авторы вытравливались до тех пор, пока не умирали. "У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем", - пояснил Райкин, добавив, что "сейчас нам хотят вдолбить, что вся наша жизнь - это политика, что все зависит от нефти и Трампа".

В ходе выступления Райкин также отметил, что великие русские поэты в своих стихах реагировали на политику государства, но всегда находили за ней нечто более значимое: любящие глаза близких людей, смену времен года. "Зима, весна, лето и осень - это ведь не только холодно, грязно, жарко и сыро, а еще и очень красиво. Не забывайте про это", - добавил актер.

В октябре прошлого года Константин Райкин объявил о том, что театр "Сатирикон" оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. По его словам, большая часть доходов уходит на аренду помещения, в котором коллектив оказался на время реконструкции собственного здания.

Райкин утверждал, что поступления от Минкультуры не покрывают расходов, а на спонсорскую помощь рассчитывать стало невозможно из-за сложной экономической ситуации в стране. Худрук театра побывал на приеме у министра культуры и попросил некую сумму на выпуск очередного спектакля.

Спустя несколько дней Константин Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей РФ и жестко высказался по поводу цензуры и борьбы государства за нравственность. Его речь спровоцировала широкую общественную дискуссию и получила живую реакцию в Минкультуры и Кремле.

Актера и режиссера поддержали многие деятели культуры, в то же время позицию Райкина раскритиковали, к примеру, лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

После этого Райкин и министр культуры РФ Владимир Мединский договорились решать вопросы "без привлечения СМИ". Одновременно стало известно о переговорах по поводу бюджетной поддержки "Сатирикона".

В дальнейшем Райкин воздерживался от публичных высказываний по поводу цензуры, в отличие от Мединского. В декабре худрук "Сатирикона" стал человеком года по версии театральных критиков. Его наградили "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества".