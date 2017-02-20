"Прожекторпэрисхилтон" возвращается в эфир Первого канала

SHOWTIME!
понедельник, 20 февраля 2017 г. 15:56
Первый канал возобновляет показ популярного шоу "Прожекторпэрисхилтон".
© RIA/Scanpix

Как сообщает российское издание Life, первый выпуск покажут 4 марта. При этом формат шоу не изменится и работать над программой будет та же команда, что и прежде, уточняет издание, однако пока неизвестно, кто войдет в состав ведущих. Ранее это были Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян.

Напомним, программа выходила в эфир с 2008 по 2012. В сентябре 2012-го шоу закрыли, так как по условиям контракта с телеканалом ТНТ двое из ведущих - Светлаков и Мартиросян - не имели права сотрудничать с Первым каналом.

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