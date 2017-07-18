Против "Матильды" собрали почти 100 тысяч подписей

Активисты православного движения "Царский крест" организовали в Екатеринбурге и других городах массовый сбор подписей за запрет фильма Алексея Учителя об императоре Николае II "Матильда". Об этом Русской службе Би-би-си рассказал лидер движения Александр Порожняков.

По его словам, движение собирает подписи за запрет фильма с декабря 2016 года. Всего "Царскому кресту" удалось собрать около 100 тысяч подписей, 20 тысяч из которых были собраны на "Царских днях" в Екатеринбурге 16-17 июля.

Глава "Царского креста" рассказал, что, помимо Екатеринбурга, активисты движения собирают подписи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Омске и других городах России. Всего у движения около 200 волонтеров, задействованных в сборе подписей против "Матильды".

"Люди собирают подписи по всей России. Есть и наши активисты, а есть и просто неравнодушные люди, которые пишут письма и собирают подписи, в том числе и приходами целыми отправляют", — сказал Порожняков.

По его словам, движение продолжит собирать подписи, пока фильм готовится к выпуску и получает прокатные удостоверения. "Если он выйдет на экраны, мы все равно будем протестовать, но какой-то отметки у нас нет. Мы собираем подписи и отправляем их во все инстанции", — пояснил он.

В Екатеринбургской епархии Русской службе Би-би-си сказали, что сбор подписей устраивают отдельные группы активистов и что официального сбора подписей епархия не проводит. В епархии также сообщили, что не слышали о движении "Царский крест".

Подписи за запрет "Матильды" помогают собирать и активисты движения за запрет абортов "За жизнь". Координатор движения Евгений Чесноков рассказал Би-би-си, что в Екатеринбурге отдельные члены движения участвуют в сборе подписей против фильма.

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказался текст рассылки, которые волонтеры движения "За жизнь" рассылали через соцсети жителям Екатеринбурга с просьбой помочь во время "Царских дней" в сборе подписей как за запрет абортов, так и за запрет "Матильды".

"Мы не организовывали это. Кто-то сам по себе может что угодно делать", — сказал Чесноков.

"Был крестный ход, и очень много людей высказывали свое возмущение фильмом. Нельзя говорить, что это именно движение "За жизнь"… Если человек православный, то он чувствует эту ложь, поэтому какой он активист — разницы никакой нет", — рассказал активист "Царского креста" Игорь Кельм.

При этом он добавил, что "помощников в Екатеринбурге (на сборе подписей) оказалось мало". Он рассчитывал, что их будет больше.