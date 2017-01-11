Программа мероприятий в честь Дня защитников свободы Литвы

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ru.DELFI.lt
среда, 11 января 2017 г. 12:17
13 января в Литве отмечается День защитников свободы. По этому случаю в стране организуются памятные и эдукационные мероприятия.
Janaury 13, 1991
© K.Svėrio nuotr.

11 января

14:00 Интерактивное эдукационное мероприятие курсантов Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса «13-ое января. Какие уроки можем извлечь?». В зале Конституции Сейма Литовской Республики*.

12 января

12:00 Торжественное построение защитников Свободы в галерее защитников свободы Литвы*
13:30–16:20 Встреча защитников Свободы в Актовом зале «11 марта» Сейма Литовской Республики*
17:00–22:00 Час открытых дверей в галереях защитников свободы Литвы и Витража Сейма Литовской Республики (первое здание Сейма)
В Сейме открыт мемориал памяти событий 13-ого января
17:30 Церемония зажжения костров памяти возле Вильнюсской телевизионной башни
18:00 Час поэзии и музыки «Тревожные мысли» в Вильнюсской телевизионной башне
18:00 Торжественное открытие мемориала памяти событий 13-ого января возле здания национального радио и телевидения Литвы
19:00–19:30 Церемония зажжения костров памяти на площади Независимости
19:30 Час Саюдиса на площади Независимости
20:00 Концерт «In memoriam» в костеле Святых Иоаннов
20:30 Традиционная встреча защитников Парламента в Доме офицеров Вильнюсского гарнизона

13 января

8:00 Гражданская акция «Память жива, потому что свидетельствует». В каждом окне зажигаются свечи
9:00 Церемония возложения цветов возле памятника «Весть» в честь 11 Марта на площади Независимости
10:00 Торжественное заседание, посвященное дню защитников Свободы, и церемония вручения премий Свободы в Актовом зале «11 Марта» Сейма Литовской Республики *
12:00 Церемония поднятия Государственного флага на площади Независимости
12:30–14:30 Час открытых дверей в галереях защитников свободы Литвы и Витража Сейма Литовской Республики (Первое здание Сейма)
В Сейме открыт мемориал памяти событий 13-ого января
13:30
Церемония чествования памяти погибших, которая состоится на Антакальнисском кладбище
Чествование памяти защитников Свободы, которые похоронены на кладбищах в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Мариямполе, Рокишкисе, Вильнюсе, воинами Добровольческих сил охраны края Литвы
17:30
Св. Месса в Вильнюсской Аркикафедре Базилике

14 января

12:00–13:30 XXVI традиционный международный почетный забег «По пути жизни и смерти» (Антакльнисское кладбище – Телевизионная башня)
(регистрация на участие в забеге)
12:00 Встреча пострадавших от советской агрессии в Вильнюсской телевизионной башне

Программа, посвященная 26-ой годовщине создания Добровольческих сил охраны края Литвы

17 января

10:00–11:00 – Св. Месса в основном костеле Святого Игнатия ординариата Вооруженных сил Литвы (Шв.Игното 6)
12:00–12:40 – Торжественное построение с флагами на площади Независимости возле здания Сейма Литовской Республики (пр. Гедиминаса 53)
14:30 – Подписание плана о сотрудничестве между тремя балтийскими государствами в Доме офицеров Вильнюсского гарнизона (ул.Паменкальнио 13)
14:45– Официальное празднование 26-ой годовщины создания Добровольческих сил охраны края Литвы и концерт в Доме офицеров Вильнюсского гарнизона (ул.Паменкальнио 13)

ВЫСТАВКИ И ЭКСПОЗИЦИИ

9–31 января

Фотовыставки, посвященные дню защитников Свободы, которые будут открыты в галерее Витража в здании Сейма
Посещение выставки: 12 января с 17:00 до 22:00; 13 января с 12:30 до 14:30; 20, 27 января с 11:00 до 15:00.
Открытие фотовыставки «Защита свободы в Литве в январе 1991 года» в галерее Второго здания Сейма Посещение выставки: до 30 января ежедневно с 8:00 до 17:00

10–31 января

Экспонирование передвижной выставки «Говорящие баррикады» в атриуме библиотеки Литовской национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса (3 этаж).
Посещение выставки с 8:00 до 21:00 – по понедельникам-пятницам; с 10:00 до 18:00 – по субботам-воскресеньям.

12 января

10:00–18:00 – День открытых дверей
Посещение выставки музея жертв геноцида (ул. Ауку 2А) и музейной экспозиции мемориального комплекса Тускуленского парка покоя «Тайны Тускуленского поместья» (Белый дворик, ул. Жирмуну 1N)
Посещение часовни-колумбария (ул. Жирмуну 1F)
В Конференц-зале Музея жертв геноцида – выставка работ учеников национального конкурса «История борьбы за свободу Литвы и ее потерь».
В Конференц-зале мемориального комплекса Тускуленского парка покоя – передвижная выставка Исторического музея Витаутаса Великого «Офицеры литовской армии – участники вооруженного сопротивления 1944-1946 гг.»
Выполнение эдукационных заданий (Мастерские (лот. Officina), ул. Жирмуну 1F)
Вильнюсская телевизионная башня — выставка макетов учеников национального конкурса «История борьбы за свободу Литвы и ее потерь», посвященных 13 января, а также прочих работ (ул. Саусё 13-осёс 10). Выставка будет экспонироваться с 10 января.

13 января

10:00–18:00 – День открытых дверей
Посещение выставки музея жертв геноцида (ул. Ауку 2А) и музейной экспозиции мемориального комплекса Тускуленского парка покоя «Тайны Тускуленского поместья» (Белый дворик, ул. Жирмуну 1N)
Посещение часовни-колумбария (ул. Жирмуну 1F)
В Конференц-зале Музея жертв геноцида – выставка работ учеников национального конкурса «История борьбы за свободу Литвы и ее потерь».
В Конференц-зале мемориального комплекса Тускуленского парка покоя – передвижная выставка Исторического музея Витаутаса Великого «Офицеры литовской армии – участники вооруженного сопротивления 1944-1946 гг.»
15:00 – демонстрация документального фильма «Дети баррикад», режиссер Витаутас Дамашявичюс (1991 г., 10 мин.).
15:10 — демонстрация документального фильма «Литовские КиноДневники», режиссер Саулюс Бяржинис (1991 г., 58 мин.) (Мастерские (лот. Officina), ул. Жирмуну 1F)
Вильнюсская телевизионная башня — выставка макетов учеников национального конкурса «История борьбы за свободу Литвы и ее потерь», посвященных 13 января, а также прочих работ (ул. Саусё 13-осёс 10). Выставка будет экспонироваться с 10 января.

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