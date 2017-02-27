Премию "Оскар" за лучший фильм получила картина "Лунный свет"

Премию "Оскар" за лучший фильм получила картина Барри Дженкинса "Лунный свет" о взрослении подростка в бедных районах Майами.

При этом во время объявления победителя произошла ошибка, из-за которой первоначально победителем объявили мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Ошибку допустил голливудский актер Уоррен Битти, который объяснил, что ему дали не тот конверт. Организаторы премии извинились за случившееся.

После объявления Битти съемочная группа "Ла-Ла-Ленда" вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь. Ее остановил одиниз продюсеров, который заявил, что на самом деле выиграл "Лунный свет".

По словам корреспондента Би-би-си Иэна Янгса, он не помнит ничего подобного ни на одной церемонии. После того, как был объявлен настоящий победитель, продюсер мюзикла Джордан Хоровиц передал статуэтку продюсерам "Лунного света".

Таким образом, всего мюзикл "Ла-Ла Ленд", получивший рекордные 14 номинаций на "Оскар" и считавшийся фаворитом в борьбе за премию лучшему фильму, получил только шесть статуэток.

Его режиссер Дэмьен Шазелл получил "Оскар" за лучшую режиссуру. Он обошел в этой номинации Мэла Гибсона ("По соображениям совести"), Барри Дженкинса ("Лунный свет"), Кеннета Лонергана ("Манчестер у моря") и Дени Вильнева ("Прибытие").

Шазелл стал одним из самых молодых режиссеров, получивших эту премию.

Лучшей актрисой года стала Эмма Стоун, сыгравшая главную роль в том же мюзикле. на звание лучшего актера претендовал и Райан Гослинг, исполнивший главную роль в "Ла-Ла-Ленде", но победил Кейси Аффлек, сыгравший в фильме "Манчестер у моря".

"Ла-Ла Ленд" также получил две награды за лучшую музыку и песню к фильму. Статуэтки достались американскому композитору Джастину Гурвицу. Мюзикл получил награду за лучшую операторскую работу.

При этом свой первый "Оскар" "Ла-Ла Лэнд" получил лишь на третьем часу церемонии - причем, вопреки прогнозам, за работу художника-постановщика. Критики же считали фаворитами в этой номинации картины "Прибытие" и "Фантастические твари и где они обитают".

"Ла-Ла Ленд" уступил фильму "Фантастические твари и где они обитают" в номинации за лучший дизайн костюмов. Еще две статуэтки, которые большинство критиков прочили мюзиклу Дэмиена Шазелла, так же обошли его стороной. Приз за лучший звук получила картина "Прибытие", а за лучший звуковой монтаж - фильм "По соображениям совести".

Лучший фильм на иностранном языке

Лучшим фильмом на иностранном языке получила картина иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер". Для Фархади это уже второй "Оскар" - первого он получил в 2012 году за фильм "Развод Надера и Симин".

Иранская актриса Таране Алидусти, исполняющая главную роль в его новом фильме, в конце января заявила, что не приедет на церемонию вручения "Оскаров" в знак протеста против планов Дональда Трампа запретить выдачу американских виз жителям ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

В результате на церемонию не приехал и сам Фархади. В своем обращении к членам американской Киноакадемии иранский режиссер подчеркивает, что таким образом он выражает солидарность со своими согражданами, которым выразила неуважение американская администрация.

Слова Асгара Фархади, зачитанные со сцены кинотеатра "Долби", где проходит церемония, зал встретил овацией.

Лучшие актеры второго плана

"Оскара" за лучшую женскую роль второго плана получила Виола Дэвис (фильм "Ограды"), опередившая в этой номинации фаворитку кинокритиков Николь Кидман с фильмом "Лев".

Чуть раньше Махершала Али, сыгравший в фильме "Лунный свет", получил "Оскар" за лучшую роль второго плана.

Фильм Барри Дженкинса считается одним из фаворитов в гонке за "Оскары", хотя и уступает по числу номинаций мюзиклу "Ла-Ла Лэнд".

Награду Киноакадемии как лучший анимационный фильм получил "Зверополис".

Лучшим документальным фильмом признан байопик "О. Джей: Сделано в Америке" - семичасовое описание истории игрока в американский футбол, обвиненного в убийстве собственной жены.

В этом году впервые церемонию вручения "Оскаров" ведет телеведущий и актер Джимми Киммел - и первым делом он сообщил публике, что церемония транслируется в "220-и странах, которые теперь нас ненавидят".

Оправдывая ожидания тех, кто считал, что "Оскар-2017" будет резко политизированным, Киммел саркастически поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что сейчас уже никто не вспоминает, что всего год назад главной проблемой для Академии был вопрос, нет ли расизма в том, что темнокожие актеры получают меньше "Оскаров", чем белые.

И тут же обратил внимание аудитории на актрису Мерил Стрип, попросив приветствовать ее аплодисментами за "ее многочисленные невыдающиеся и переоцененные актерские работы" - намек на слова Трампа о Стрип в ответ на ее резкую критику американского президента.