Премию Астрид Линдгрен получил немецкий писатель

Лауреатом премии Астрид Линдгрен 2017 года стал немецкий писатель и иллюстратор Вольф Эльбрух, сообщает The Bookseller со ссылкой на оргкомитет премии. Телефонный звонок Эльбруху с сообщением о победе транслировался в прямом эфире. Автор, по его собственному признанию, "потерял дар речи".

Жюри отметило, что немецкий литератор делает "экзистенциальные вопросы" доступными и понятными читателям всех возрастов.

Напомним, в лонг-лист премии Астрид Линдгрен было включено 226 человек из 60 стран. Это писатели, иллюстраторы, издатели и чтецы, чьи работы передают дух произведений шведской сказочницы. Денежная премия составляет 5 млн крон (562 тыс. долларов).

Среди претендентов на награду в этом году были российские писатели Владислав Крапивин, Артур Гиваргизов и Нина Дашевская, а также художники Александр Траугот и Сергей Любаев. В прошлом году премия была присуждена американской писательнице Мег Розофф.