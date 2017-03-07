Премьера "Трех сестер": действие происходит в Литве

17 марта Литовский национальный драматический театр (ЛНДТ) представит интригующую премьеру — спектакль режиссера Яны Росс по пьесе Антона Чехова "Три сестры". Интрига спектакля в том, что действие из российской глубинки переносится в современную Литву.

Этим спектаклем Яна Росс, спустя почти четыре года, возвращается к литовской публике - ее последняя работа была создана в Литве в 2013 году — поставленный тогда в ЛНДТ "Наш класс" по пьесе Тадеуша Слободзянека получил четыре театральные премии «Золотой сценический крест». В пьесе известного польского драматурга и театроведа рассказывается о событиях в польской Едвабне, где в годы Второй мировой войны местные жители сожгли около полутора тысяч евреев.

Живущая в Литве режиссер Литва Яна Росс в последнее время очень много работает за рубежом. В Швеции в Государственном театре Уппсалы она поставила пьесу Антона Чехова "Дядя Ваня", а также произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", в Исландии — еще одну пьесу А.Чехова - "Чайка". Оба спектакля по Чехову на Международном фестивале в Торуне были награждены как лучшие спектакли года, а режиссер получила награду лучшего режиссера.

"Я очень рада, что могу вернуться в Литву, в свою театральную семью. В "Трех сестрах" работает почти вся команда "Нашего класса", поэтому для меня этот спектакль — это возможность через состояния актеров продвинуться в творческом процессе еще дальше. "Три сестры" — это очень логичный выбор. Чехов - мой новый наркотик. Я ставила его в Швеции и Исландии и в настоящее время хорошо знаю, что и как я хочу сказать. С актерами текст мы создаем вместе во время репетиций. Именно это произведение Чехова снова возрождается и звучит актуально из-за текущей геополитической ситуации и вовлеченности армии в нашу повседневную жизнь. Тем не менее, наиболее важной темой пьесы является не война и не политические отношения, а человек, и вопрос о том, почему мы никогда не находим свое счастье", - говорит режиссер спекталя Яна Росс.

В спектакле заняты актеры Марюс Репшис, Паулюс Тамоле, Дайнюс Янкаускас, Даумантас Цюнис, Тома Вашкявичюте, Тадас Грин, Мигле Поликявичюте, Рамунас Циценас, Вайва Майнелите, Валерий Евсеев.

"У Чехова нет никаких иллюзий относительно человеческой природы. Он очень трезво видит каждый этап жизни, анализирует и вскрывает гной - как хороший хирург", - говорит режиссер. Кстати, в феврале при подготовке спектакля актеры посетили военных Армии Литвы и НАТО.

Яна Росс родилась в Москве в 1973 году. Она окончила аспирантуру Йельской драматической школы, была главным режиссером театра "Play Forward" в Нью-Йорке и педагогом режиссуры и драматургии в Йелe. Cотрудничала с лауреатом Нобелевской премии Эльфридом Елинеком. Спектакли театра "Play Forward" были представлены на международных фестивалях в Румынии, Германии и Корее.

Последние несколько лет Яна Росс живет в Литве и сотрудничает с Литовском национальным драматическим театром в Вильнюсе.