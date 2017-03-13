Представители Литвы на "Евровидении": мы поем о внутренней революции

Группа альтернативной и электронной музыки была создана в 2004 году.

В Киеве на конкурсе "Евровидение" ее участники Виктория Ивановская и Денис Зуев представят песню Rain of Revolution.

"Эта песня о том, что давайте дружить, давайте не будем смотреть друг на друга сурово. Мы хотим дружить и не только между собой. Мы хотим, чтобы люди, наподобие веганов, которые по пятницам призывают не есть мясо, один раз в неделю не боялись сказать на улице прохожему что-то хорошее", - сказала в интервью DELFI Виктория Ивановская.

"Наша песня - о внутренней революции, о революции души, когда ты чувствуешь, что что-то меняется. Это похоже на то чувство, когда после дождя возвращается солнце, когда ты можешь быть более естественным, можешь лучше двигаться и быть собой. Здесь нет никакой политики. Нас все спрашивают, не поем ли мы об Октябрьской революции или украинской, нет, эта песня о внутренней революции", - заверил Денис Зуев.

Победители национального отбора рассказали, что песня Rain of Revolution родилась еще задолго до отборочного конкурса, но работа над ней все затягивалась. "А тут она выплыла и легла - как рыба в руку", - улыбаясь, рассказывает Виктория.

Участники группы спокойно отреагировали на новость о том, что в интернете некоторые недовольные результатами голосования в национальном отборе начали собирать петицию с требованием провести повторное голосование.

"У людей есть право выражать свое мнение", считают Виктория и Денис.

Они еще не знают, как точно будет выглядеть номер на сцене в Киеве.

"У нас еще два месяца, предстоит серьезная работа", - отметили участники группы.

Отвечая на вопросы читателей, Виктория вспомнила, что музыкой интересовалась с самого детства.

"Родители когда-то очень внимательно за мной следили и заметили мои способности к музыке. Как только звучала музыка, я сразу начинала двигаться. Все, ребенка к этому моменту не было. (…) Сейчас чувствую себя нужным, выполняющим свое дело на планете человеком. Я бы не хотела заниматься не своим делом, хотя мне и это приходилось. Так что надо искать свой путь", - сказала солистка группы.

62-й конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.