Права на "Нелюбовь" Звягинцева проданы во все европейские страны

NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:25
Права на показ нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева по итогам Европейского кинорынка EFM проданы на все европейские территории.
© AP/Scanpix

"В Берлине были заключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. Таким образом, права на все европейские территории проданы и осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки", - цитирует "Интерфакс" отчет продюсера картины Александра Роднянского перед Роскино по итогам 67-го Берлинского кинофестиваля.

Роднянский напомнил, что международный дистрибьютор картины, компания Wild Bunch, начал продавать права на показ фильма Звягинцева еще на стадии подготовки к съемкам, в мае 2016 года в Каннах.

"И несмотря на то, что мы пока не показываем материалов по фильму, градус ожидания очень высок. Думаю, процесс предпродаж будет завершен в мае в Каннах", - добавил продюсер.

"Брак Жени и Бориса уже давно трещит по швам. Оба завели отношения на стороне и жаждут поскорее начать жизнь с чистого листа. Погрязнув в бесконечных ссорах, они забывают о своем 12-летнем сыне Алеше. И однажды, не выдержав очередной перепалки родителей, он уходит из дома", - приводит синопсис картины сайт Ruskino.

Сценарий "Нелюбви" Звягинцев написал вместе с Олегом Негиным, оператор картины - Михаил Кричман. Главные роли сыграли Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников.

На сайте "Кинопоиск" рейтинг ожидания фильма составляет 99%.

Напомним, Андрей Звягинцев дебютировал как режиссер в 2000 году, известность получил после выхода фильма "Возвращение", получившего две премии "Ника", двух "Золотых львов" и двух "Золотых орлов". Настоящий триумф Звягинцеву принес "Левиафан" - фильм, получивший "Золотой глобус", премии Каннского, Мюнхенского, Лондонского и множества других фестивалей и номинированный на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. В России картина вызвала скандальное обсуждение и получила неоднозначные оценки.

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Права на "Нелюбовь" Звягинцева проданы во все европейские страны

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