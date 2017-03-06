Права на "Нелюбовь" Звягинцева проданы во все европейские страны

Права на показ нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева по итогам Европейского кинорынка EFM проданы на все европейские территории.

"В Берлине были заключены сделки с компаниями из Великобритании, Испании, Дании и Финляндии. Таким образом, права на все европейские территории проданы и осталось лишь закрыть несколько сделок с компаниями из Азии и Латинской Америки", - цитирует "Интерфакс" отчет продюсера картины Александра Роднянского перед Роскино по итогам 67-го Берлинского кинофестиваля.

Роднянский напомнил, что международный дистрибьютор картины, компания Wild Bunch, начал продавать права на показ фильма Звягинцева еще на стадии подготовки к съемкам, в мае 2016 года в Каннах.

"И несмотря на то, что мы пока не показываем материалов по фильму, градус ожидания очень высок. Думаю, процесс предпродаж будет завершен в мае в Каннах", - добавил продюсер.

"Брак Жени и Бориса уже давно трещит по швам. Оба завели отношения на стороне и жаждут поскорее начать жизнь с чистого листа. Погрязнув в бесконечных ссорах, они забывают о своем 12-летнем сыне Алеше. И однажды, не выдержав очередной перепалки родителей, он уходит из дома", - приводит синопсис картины сайт Ruskino.

Сценарий "Нелюбви" Звягинцев написал вместе с Олегом Негиным, оператор картины - Михаил Кричман. Главные роли сыграли Джан Бадмаев, Евгения Дмитриева, Сергей Двойников.

На сайте "Кинопоиск" рейтинг ожидания фильма составляет 99%.

Напомним, Андрей Звягинцев дебютировал как режиссер в 2000 году, известность получил после выхода фильма "Возвращение", получившего две премии "Ника", двух "Золотых львов" и двух "Золотых орлов". Настоящий триумф Звягинцеву принес "Левиафан" - фильм, получивший "Золотой глобус", премии Каннского, Мюнхенского, Лондонского и множества других фестивалей и номинированный на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. В России картина вызвала скандальное обсуждение и получила неоднозначные оценки.