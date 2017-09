Появился специальный сайт о еврейской культуре Литвы

"На этом сайте уже можно ознакомиться с историями более чем 30 отдельных местечек: от Вильнюса до Розалимаса, от Зарасай до Швекшны. Здесь также есть интерактивная карта, которая позволит отдельно ознакомиться с достопримечательностями, найти контакты местных еврейских общин, центры туристической информации, музеи, места общественного питания. Конечно, вы также найдете отмеченными и места убийств евреев, холокоста", - сообщила ассоциация. Сайт был создан при частичном финансировании Департамента культурного наследия Литвы. Ассоциация Пути еврейского культурного наследия, в которую входят различные самоуправления, Литовская ассоциация музеев, Центр исследования культуры и истории евреев Восточной Европы, Благотворительный фонд Якова Бунки, Мемориальный фонд евреев Шядувы и Вильнюсская публичная еврейская библиотека, стремится актуализировать историю, культуру, наследие евреев Литвы и поощрять культурный туризм в стране.

