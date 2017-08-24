Последний фильм Веры Глаголевой закончат следующим летом

NEWSru.com
четверг, 24 августа 2017 г. 15:53
Последний фильм, над которым работала ушедшая из жизни актриса и режиссер Вера Глаголева, будет закончен летом 2018 года, пообещала ТАСС продюсер Наталья Иванова.
© RIA / Scanpix

"Рабочее название фильма "Глиняная яма". Заканчивать его будем к лету будущего года. По жанру - это социальная драма", - рассказала Иванова.

В настоящее время картина снята на 90%, впереди досъемка в Казахстане и постпродакшн. "В титрах Вера Глаголева - режиссер. Она была и останется им в этом фильме", - добавила продюсер.

В основе картины лежит одноименная пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой. Главные герои - мать и дочь, живущие в провинциальном городе.

Напомним, Глаголева скончалась на прошлой неделе в США после продолжительной болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

По данным "Левада-Центра", смерть Глаголевой стала для россиян самым запоминающимся событием последних четырех недель. Об этом заявил каждый четвертый участник социологического опроса.

Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. За свою актерскую карьеру, с 1975-го по 2009 год, Глаголева снялась в 48 фильмах и сериалах.

Она выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. Глаголева была успешным продюсером - ее проект 2009 года "Одна война" получил награду за режиссуру на международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло и Гран-при на международном кинофестивале в Лиможе. Всего фильм завоевал около 30 наград.

NEWSru.com
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