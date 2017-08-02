После случая с Самойловой изменен регламент "Евровидения"

 (1)
Deutsche Welle
среда, 2 августа 2017 г. 11:05
После инцидента с недопуском Юлии Самойловой на "Евровидение-2017" будет запрещено отправлять на конкурс участников, которых потенциально могут не пустить в страну его проведения.
© Stopkadras

Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил регламент "Евровидения" после "ряда нежелательных инцидентов" вокруг песенного конкурса в Киеве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕВС во вторник, 1 августа.

"Самым неприятным происшествием на "Евровидении" этого года был недопуск украинскими властями российской участницы на территорию страны-организатора", - отмечается в пресс-релизе ЕВС. В связи с этим в регламенте конкурса появилось правило о том, что "выбранный для участия артист и другие члены делегации не должны иметь предпосылок к тому, чтобы власти страны, принимающей конкурс, отказали им во въезде в соответствии с национальным законодательством".

Кроме того, ЕВС теперь намерен более строго следить за соблюдением согласованного с местной вещательной компанией графика подготовки конкурса. "В случае возможного несоблюдения (сроков. - Ред.) ЕВС будет иметь право разорвать договор с вещательной компанией - организатором и обратиться к другой вещательной компании для организации мероприятия", - подчеркнули в ЕВС.

Россия собиралась послать на "Евровидение-2017" певицу Юлию Самойлову. Однако Украина запретила ей въезд в страну на три года за несогласованное с Киевом посещение аннексированного РФ полуострова Крым.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Культура

После случая с Самойловой изменен регламент "Евровидения" (1)

После случая с Самойловой изменен регламент Евровидения
После инцидента с недопуском Юлии Самойловой на "Евровидение-2017" будет запрещено отправлять на конкурс участников, которых потенциально могут не пустить в страну его проведения.

BBC снимет фильм о евреях Вильнюса (6)

Žydų (Jews) street in Vilnius
Ученые США продолжают археологические исследования в Литве в поиске следов еврейской культуры и истории - вместе с учеными в Вильнюс прибыла и канадская съемочная группа, которая создает документальный фильм для британской теле-радиовещательной компании BBC.

В Клайпеде начался Праздник моря (1)

В Клайпеде начался Праздник моря
В пятницу в литовском портовом городе Клайпеда начался 58-ой Праздник моря.

Опубликован лонг-лист премии "Букер"

Опубликован лонг-лист премии Букер
В четверг, 27 июля, на сайте Букеровской премии опубликован "длинный список" произведений, претендующих на награду в 2017 году.

Снайперы на крыше Национальной библиотеки: в Риге снимают игровой фильм (2)

Снайперы на крыше Национальной библиотеки: в Риге снимают игровой фильм
В среду, 26 июля, в центре Риги пройдут съемки игрового фильма. По сюжету на крыше здания Латвийской национальной библиотеки (ул. Барона, 14) будут размещены снайперы, а ближе к вечеру будут слышны звуки выстрелов, предупреждает продюсерская группа Red Dot Media.
Facebook друзья