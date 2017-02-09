Пол Верховен: в Голливуде разучились снимать кино для взрослых

В столице Германии открылся 67-й Берлинский международный кинофестиваль, и день открытия ознаменовался целым рядом социально и политически окрашенных заявлений.

Председательствующий на смотре кино нидерландский классик Пол Верховен выразил сожаление в связи с тем, что, по его мнению, голливудский кинематограф более не ориентируется на зрелую аудиторию, предпочитая снимать жанровое увеселительное кино для молодежи.

Часть американского актерского истеблишмента использовала пресс-конференцию по случаю открытия для выражения своего несогласия с действиями президента США Дональда Трампа.

"Хочу, чтобы вы знали: в моей стране многие готовы сопротивляться", - бросила член жюри актриса Мэгги Джиленхол.

"Хочу поинтересоваться, как сносить стены, здесь много экспертов", - пошутил мексиканский актер Диего Луна, также входящий в состав жюри, одновременно подразумевая исторический снос Берлинской стены и свежий план Трампа по возведению забора на границе Мексики и США.

В преддверии открытия фестиваля министр культуры Германии Моника Грюттерс заявила, что смысл Берлинале состоит в том, чтобы продвигать культурное разнообразие в пику популистскому примитивизму.

Прибывший на кинофестиваль голливудский актер и буддист Ричард Гир встретился в четверг с канцлером Ангелой Меркель, чтобы обсудить с ней проблемы беженцев.

Фильмом открытия стала французская биографическая лента "Джанго" о легендарном цыганском музыканте Джанго Рейнхардте, которую снял сценарист Этьен Комар (для него фильм стал режиссерским дебютом).

Как говорит автор, несмотря на то, что действие его картины разворачивается в годы Второй мировой войны, он хотел сделать кино максимально злободневным.

Среди других участников конкурса - драма о сирийском беженце в Хельсинки "Другая сторона надежды" от мастера европейского авторского кино Аки Каурисмяки, "Возвращение в Монток" ветерана немецкого кино Фолькера Шлёндорфа и "След" представительницы польского независимого кинематографа Агнешки Холланд.

Всего в основном конкурсе принимают участие 18 фильмов.

На фестивале суммарно покажут более 400 фильмов из 70 стран.

Биографическое полотно о жизни темнокожего писателя-гея Джеймса Болдуина "Я вам не негр!" откроет документальную программу "Панорама".

В рамках программы Berlinale Special пройдет показ документального фильма "Процесс" россиянина Аскольда Курова об украинском режиссере Олеге Сенцове, отбывающем заключение в России.

Лауреат высшей награды фестиваля - "Золотой медведь" - будет объявлен 18 февраля.