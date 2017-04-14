Первый канал: Самойлова все равно выступит на Евровидении

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bbcrussian.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 14:49
Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве из-за того, что Украина запретила ей въезд на свою территорию, выступит на том же конкурсе в следующем году, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Julija Samoilova
© Vida Press

По словам Эрнста, телеканал уже договорился об участии Самойловой в следующем Евровидении с Европейским вещательным союзом (EBU).

В четверг союз объявил, что Россия не будет принимать участие в конкурсе "Евровидение 2017" из-за отказа Первого канала транслировать шоу.

По данным TNS Россия, в прошлом году трансляция финала телеконкурса по России-1 замкнула десятку самых рейтинговых программ года. Рейтинг составил 8,1, доля - 37,2.

В конце марта Служба безопасности Украины на три года запретила въезд в страну Самойловой "на основании полученных службой данных о нарушении Самойловой украинского законодательства".

В СБУ не уточняли, о нарушении какого именно закона идет речь. Однако известно, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму, не запросив у украинских властей разрешения въехать на полуостров.

Самойлова была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, где исполнила песню "Вместе". Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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Первый канал: Самойлова все равно выступит на Евровидении (16)

Julija Samoilova
Российская певица Юлия Самойлова, которая не сможет представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве из-за того, что Украина запретила ей въезд на свою территорию, выступит на том же конкурсе в следующем году, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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