Опубликован лонг-лист премии "Букер"

NEWSru.com
четверг, 27 июля 2017 г. 17:27
В четверг, 27 июля, на сайте Букеровской премии опубликован "длинный список" произведений, претендующих на награду в 2017 году.
© Shutterstock

Среди номинантов - писатели из США, Индии, Пакистана и Ирландии, в том числе семеро мужчин и шесть женщин.

В лонг-лист вошли романы "4 3 2 1" Пола Остера (США), "Бесконечные дни" Себастьяна Барри (Ирландия), "История волков" Эмили Фридланд, "Западный выход" Мохсина Хамида (Пакистан - Великобритания), "Солнечные кости" Майка Маккормака (Ирландия), "Тринадцатое водохранилище" Джона Макгрегора (Великобритания), "Элмет" Фионы Мозли (Великобритания), "Министерство полного счастья" Арундати Рой (Индия), "Линкольн между смертью и перерождением" Джорджа Сондерса (США), "Домашний огонь" Камиллы Шамси (Великобритания - Пакистан), "Осень" Али Смит (Великобритания), "Время свинга" Зэди Смит (Великобритания), "Подземная железная дорога" Колсона Уайтхеда (США), уточняет ТАСС.

Отметим, писательница из Индии Арундати Рой в 1997 году получила "Букер" за свой первый роман "Бог мелочей", теперь в лонг-лист вошла ее вторая книга. Еще трое писателей, Зэди Смит, Себастьян Барри и Мохсин Хамид, ранее входили в шорт-лист премии.

"Короткий список" претендентов на премию станет известен 13 сентября, а победителя объявят 17 октября.

Напомним, Букеровская премия вручается начиная с 1969 года. Изначально на нее претендовали только литераторы из Великобритании, Ирландии и стран Содружества, а последние три года на награду в размере 50 тысяч фунтов (около 65 тысяч долларов) могут претендовать авторы из любой страны, написавшие свой роман на английском языке.

В прошлом году "Букер" получил американец Пол Битти с романом "Распродажа".

NEWSru.com
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