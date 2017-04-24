Объявлены лауреаты конкурса "Наследники традиций"

В Литве завершился VI Республиканский детско-юношеский конкурс исполнителей народного творчества «Наследники традиций».

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество фольклорных коллективов и солистов, а также хоров и любительских ансамблей из Вильнюса, Висагинаса, Клайпеды, Паланги, Каунаса, Утяны, Шальчининкай, а это свидетельствует о том, что интерес к народной культуре растёт.

Главная награда для победителей – право на участие в международном фестивале «Покровские колокола», который традиционно проходит осенью в Вильнюсе. Выступать среди уникальных народных коллективов из разных стран – ревнителей народных традиций, да ещё и в лучших концертных залах столицы – задача не из лёгких. Тем не менее, с этой задачей, по мнению жюри, справились многие.

Как и в прошлые годы, высшие балы получили коллективы, достоверно отражающие народные традиции. Среди стилизованных коллективов есть тоже несколько лауреатов, правда, право на участие в фестивале «Покровские колокола» они не получили.

Диплом лауреата с правом участия в фестивале «Покровские колокола» получили:

Группа «Малыш» Школы славянской традиционной музыки, руководитель Ингрида Федаравичуте, концертмейстер Виктор Жабров;

Подростковая группа ансамбля «Аринушка» Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, руководители Арина Захарова, Ирма Федаравичуте, концертмейстер Виктор Жабров;

Фольклорный ансамбль «Былина» Висагинского центра культуры, руководитель Елена Чуракова;

Русский фольклорный ансамбль «Вечёра», руководитель Мария Серебрякова;

Фольклорная студия «Веретёнце» Клайпедской гимназии «Айтваро» руководитель Мария Серебрякова;

Средняя группа ансамбля «Аринушка» Вильнюсской музыкальной школы имени Б. Йонушаса, руководители Арина Захарова, Ирма Федаравичуте, концертмейстер Виктор Жабров;

Украинский детский фольклорный ансамбль «Макивка» Висагинского центра культуры, руководитель Анна Тараканова;

Детский фольклорный ансамбль «Жаворонок» Висагинского центра культуры, руководитель Елена Чуракова;

Польский молодёжный фольклорный ансамбль «Тургиеланка» культурного центра самоуправления Шальчининского района, руководитель Владислава Шилобрит, хореограф Лилиана Татол;

Юношеская группа фольклорного ансамбля «Аринушка» Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, руководители Николай Захаров, Ирена Захарова, Ингрида Федаравичуте;

Украинский фольклорный ансамбль «Калина» Висагинского центра культуры, руководитель Марина Бетина;

Мужская группа ансамбля «Аринушка» Центра фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, руководители Николай Захаров, Виктор Жабров;

Мужской фольклорный ансамбль «Праздник» Висагинского центра культуры, руководитель Илья Чураков;

Белорусский фольклорный ансамбль «Верасок» воскресной школы Клайпедской белорусской общины «Крыница» , руководитель Валентина Снигур;

Виктория Малышкина (вокал), Владимир Малышкин (Баян), Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, преподаватель Арина Захарова;

Евдокия и Мария Бондаренко (вокал), Александр Бондаренко (баян), Вильнюсская музыкальная школа имени Б. Йонушаса, преподаватели Арина Захарова, Николай Захаров;

Екатерина Микулец (вокал), Вильнюсская музыкальная школа имени Б. Йонушаса, руководитель Николай Захаров;

Дарьяна Зимуш (вокал), Вильнюсская музыкальная школа имени Б. Йонушаса, руководитель Николай Захаров;

Моркус Гужялис (вокал), преподаватель Раса Гужялене.

Среди любительских коллективов диплом лауреата получили:

Хор «Гая» гимназии «Расос» университета Витаутаса Великого, руководители Дануте Шаучунене, Миндаугас Щикшнюс;

Польский молодежный ансамбль песни и пляски «Виленка» Вильнюсской гимназии им. Владислава Сирокомле, руководитель Янина Лабул;

Xор сеньоров «Мелодия» Висагинского центра культуры, руководитель Светлана Басистая;

Ансамбль польской народной песни «Тумелянка», руководитель Светлана Микелскайте;

Ансамбль белорусской народной песни «Свитанак», руководитель Елена Пышчикене;

Остальные коллективы и солисты получили памятные дипломы и смогут поучаствовать в творческих лабораториях, мастер-классах, ярмарке маленьких ремесленников Детской фольклорной ассамблеи, которая в шестой раз станет ярким акцентом международного фестиваля «Покровские колокола».

Члены жюри и организаторы конкурса – Школа славянской традиционной музыки, Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы и партнёры – Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Совет по культуре Литвы, Самоуправление города Вильнюса, Вильнюсская Ратуша, Висагинский центр культуры.