Специалисты говорят, что если в ближайшее время не начнутся комплексные ремонтные работы, посещение собора может оказаться небезопасным – от фасада откалываются внушительные куски камня.
Париж мог потерять свой символ ещё 200 лет назад. В начале XIX века здание находилось в плачевном состоянии, даже ставился вопрос о его сносе. Спасению Собора Парижской Богоматери во многом способствовал одноимённый роман Виктора Гюго. После 40-х годов XIX столетия собор не реставрировали. Но роковая ошибка, которая привела к сегодняшнему состоянию здания, была совершена ещё раньше – в XVIII веке. Тогда, предполагают эксперты, мог быть закуплен некачественный камень.
"Мы не знаем точно, были ли рабочие обмануты, но факт остаётся фактом - некоторые камни сохранились хорошо, другие находятся в очень повреждённом состоянии", - рассказал директор по связям с общественностью собора Андре Фино.
Проблем добавляют температурные колебания, загрязнение атмосферы и дожди. Некоторые старинные водостоки, увенчанные горгулями, в качестве временной меры пришлось заменить на трубы. А все отвалившиеся архитектурные элементы сложили во внутреннем дворе. Французское государство ежегодно выделяет на ремонт 2 миллиона евро. Но этого недостаточно. Чтобы начать работы, необходимо собрать сто миллионов.
"Если мы не начнем реставрацию сейчас, то скоро рискуем увидеть, как фасад начнёт буквально разваливаться по частям", - объяснил президент благотворительного фонда Мишель Пико.
Для решения финансовых проблем собираются привлечь меценатов. Благотворительный фонд "Друзья Нотр-Дам де Пари" уже обратился с призывом к католикам других стран, чтобы собрать средства на реконструкцию собора.
В Венеции открывается самый старый кинофестиваль в мире
В Италии начинает свою работу 74-й по счету Венецианский...
Нотр-Дам де Пари нуждается в срочной реставрации
Одна из главных парижских достопримечательностей –...
На 39-м году жизни умер скрипач Дмитрий Коган
Российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий...
В Вильнюсе прозвучит музыка белорусских композиторов
9 сентября 2017 года в 18.00 в костёле Святых Иоаннов...
TOP новостей
Раскрыли замысел учений "Запад 2017": Литве выпала роль агрессора (61)
Вейшнория, Весбария, Лубения. Такие странные названия...
Спикер подлил масла в огонь: витаутасам в Литве не везет (25)
В Литве по-прежнему не смолкают страсти в связи с...
Правительство обсуждает вопрос повышения минималки
Правительство Литвы предприняло шаги для того, чтобы с 1...
Сквернялис обещает с октября повысить пенсии на 13 евро (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
Вильнюсским детским садам запретили брать деньги с родителей (1)
Вильнюсский горсовет 30 августа на 4,4 млн. евро увеличил...