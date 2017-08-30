Нотр-Дам де Пари нуждается в срочной реставрации

Специалисты говорят, что если в ближайшее время не начнутся комплексные ремонтные работы, посещение собора может оказаться небезопасным – от фасада откалываются внушительные куски камня.

Париж мог потерять свой символ ещё 200 лет назад. В начале XIX века здание находилось в плачевном состоянии, даже ставился вопрос о его сносе. Спасению Собора Парижской Богоматери во многом способствовал одноимённый роман Виктора Гюго. После 40-х годов XIX столетия собор не реставрировали. Но роковая ошибка, которая привела к сегодняшнему состоянию здания, была совершена ещё раньше – в XVIII веке. Тогда, предполагают эксперты, мог быть закуплен некачественный камень.

"Мы не знаем точно, были ли рабочие обмануты, но факт остаётся фактом - некоторые камни сохранились хорошо, другие находятся в очень повреждённом состоянии", - рассказал директор по связям с общественностью собора Андре Фино.

Проблем добавляют температурные колебания, загрязнение атмосферы и дожди. Некоторые старинные водостоки, увенчанные горгулями, в качестве временной меры пришлось заменить на трубы. А все отвалившиеся архитектурные элементы сложили во внутреннем дворе. Французское государство ежегодно выделяет на ремонт 2 миллиона евро. Но этого недостаточно. Чтобы начать работы, необходимо собрать сто миллионов.

"Если мы не начнем реставрацию сейчас, то скоро рискуем увидеть, как фасад начнёт буквально разваливаться по частям", - объяснил президент благотворительного фонда Мишель Пико.

Для решения финансовых проблем собираются привлечь меценатов. Благотворительный фонд "Друзья Нотр-Дам де Пари" уже обратился с призывом к католикам других стран, чтобы собрать средства на реконструкцию собора.