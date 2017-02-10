Нетребко возмущена присвоенным ей СМИ званием

Dni.ru
пятница, 10 февраля 2017 г. 08:44
Всемирно известная оперная дива Анна Нетребко пришла в негодование из-за новостей о присвоении ей титула "Камерная певица". Звезда любезно объяснила журналистам, в чем они ошиблись.
Anna Netrebko
© Organizatorių archyvo nuotr.

Днем ранее ряд СМИ и информагентств сообщили, что Венская государственная опера намерена наградить артистку Анну Нетребко титулом "Австрийская камерная певица". Именно так отечественные журналисты перевели сообщение пресс-службы оперы на русский язык.

Встревоженная дива поспешила внести ясность и исправить растиражированную ошибку.

"Уважаемые СМИ! Спасибо за информацию, но Kammersingerin это не камерная певица😍. Это почетный титул, по значимости приравнивающийся к нашей Народной артистке. Камерные певцы это те, которые поют романсы под рояль 😍🎼...и еще, когда же я успела спеть 66 ролей в Венской опере?!?!?!🙈 Убедительная просьба!: прежде чем печатать, проверьте информацию 🙏Спасибо ✌️😍", – оставила сообщение в Instagram Нетребко.

Чуть позже Анна еще раз высказалась о досадной ошибке. "Вот так горбатишься в опере и через 25 лет тебе присваивают звание камерной певицы🙈🙈🙈, – переживает звезда. – Пойду выпью😆😆😆...шутка".

Торжественная церемония награждения, на которой будут чествовать Анну, пройдет 16 февраля в Чайном салоне здания музыкального театра австрийской столицы.

По информации из открытых источников, титул Kammersänger или Kammersängerin – это почетное австрийское и немецкое звание, которое присваивается правительством этих стран наиболее достойным исполнителям. Победителей выбирают такие авторитетные музыкальные институты, как Берлинская и Баварская оперы в Германии и Венская опера в Австрии.

Чаще всего почетный титул получают исполнители из Германии и Австрии, однако история знает несколько исключений. Среди обладателей этого звания числятся: Евгений Нестеренко, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и другие.

Dni.ru
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