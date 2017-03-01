Netflix закупил несколько российских сериалов

"Мы шесть сериалов им продали: "Мажор", "Метод", "Саранча", "Фарца", "Территория", "Спарта", - передает RNS слова продюсера.
Права на показ сериала "Мажор" были приобретены стриминговой компанией в ноябре 2016 года. Это был первый случай приобретения Netflix российского ТВ-контента. Второй сезон сериала начнут снимать в июле этого года, а третий - в августе.
В свою очередь, РБК со ссылкой на компанию "Среда" уточняет, что на сегодняшний день завершены сделки по четырем проектам: "Мажор", "Метод", "Саранча" и "Фарца". "Ведем переговоры по проектам "Спарта" и "Территория", - пояснили в продюсерском центре.
"Может быть, в Америке нехватка своих идей. А в других странах такие психованные люди, как я, роют землю, чтобы делать сериалы качественно, на международном уровне", - комментировал ранее интерес онлайн-кинотеатра Александр Цекало.