"Нелюбви" Звягинцева пообещали прокат во всех странах мира

NEWSru.com
четверг, 1 июня 2017 г. 16:52
Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получивший приз жюри Каннского фестиваля, продан для показов во всех странах мира, заявил продюсер картины Александр Роднянский.
© AP/Scanpix

"Фильм продан во все без исключения страны мира. И, что самое главное, он выйдет в прокат во всех странах мира", - цитирует слова продюсера ТАСС. Роднянский добавил, что к картинам Звягинцева, каждая из работ которого становится событием на главных европейских кинофестивалях, всегда есть интерес в мире.

Фильм Звягинцева рассказывает историю супругов (Марьяна Спивак и Алексей Розин) в разгар тяжелого развода, у которых исчез 12-летний сын. Кинокартина открывала в этом году программу показов основного конкурса в Каннах, встретив крайне положительную реакцию критиков и журналистов. По итогам фестиваля "Нелюбовь" получила самый высокий балл по версии журнала Screen.

В числе других претендентов на победу были картины "Кроткая" Сергея Лозницы, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Двуличный любовник" Франсуа Озона, драма Михаэля Ханеке "Хэппи Энд", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден", "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.

"Золотую пальмовую ветвь" фестиваля получил фильм шведа Рубена Эстлунда "Квадрат". Гран-при фестиваля удостоился фильм французского режиссера Робена Кампийо "120 ударов в минуту", рассказывающий о работе активистов, борющихся с безразличием общества к больным СПИДом.

Во время фестиваля Звягинцев из Канн написал послание в поддержку режиссера и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, у которого прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере, и призвал министра культуры Владимира Мединского вмешаться в дело режиссера.

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Культура

"Нелюбви" Звягинцева пообещали прокат во всех странах мира

Нелюбви Звягинцева пообещали прокат во всех странах мира
Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, получивший приз жюри Каннского фестиваля, продан для показов во всех странах мира, заявил продюсер картины Александр Роднянский.

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