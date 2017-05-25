На Каннском кинофестивале аплодисментами встретили фильм Бартаса о Донбассе

Видео происходящего в зале на фестивале разместил у себя в Facebook украинский продюсер Владимир Филиппов. «Считаю, что увидеть именно этот фильм - цель многих неравнодушных, которых беспокоит война в Украине», - прокомментировал видео продюсер.

Напомним, фильм «Иней» снимался в районах, приближенных к зоне АТО, в ленте показано местное население, военные, прифронтовая жизнь.

В фильме «Иней» снялись звезды мирового кино: Ванесса Паради, Анджей Хыра и другие.

Как известно, 70-й юбилейный кинофестиваль в Каннах открылся 17 мая, продлится он до 28 мая.