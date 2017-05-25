На Каннском кинофестивале аплодисментами встретили фильм Бартаса о Донбассе

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ru.DELFI.lt
четверг, 25 мая 2017 г. 16:59
На Каннском кинофестивале публика стоя аплодировала и кричала «Браво!» во время премьеры фильма литовского режиссера Шарунаса Бартаса «Иней». Картина посвящена войне на Донбассе, сообщает asn.in.ua.
Šarūnas Bartas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Видео происходящего в зале на фестивале разместил у себя в Facebook украинский продюсер Владимир Филиппов. «Считаю, что увидеть именно этот фильм - цель многих неравнодушных, которых беспокоит война в Украине», - прокомментировал видео продюсер.

Напомним, фильм «Иней» снимался в районах, приближенных к зоне АТО, в ленте показано местное население, военные, прифронтовая жизнь.

В фильме «Иней» снялись звезды мирового кино: Ванесса Паради, Анджей Хыра и другие.

Как известно, 70-й юбилейный кинофестиваль в Каннах открылся 17 мая, продлится он до 28 мая.

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