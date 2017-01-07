На Кафедральной площади отметили православное Рождество

7 января на Кафедральной площади в Вильнюсе прошел праздник православного Рождества. Несмотря на сильный мороз, на площади собралось много людей, некоторые пришли с детьми.

Впервые в истории многонационального Вильнюса православное Рождество на главной площади столицы отмечалось в 2012 году, в связи с этим событием, демонтаж праздничной елки был решением мэрии города перенесен на 8 января.

Собравшихся порадовали своими выступлениями Игорь Ярмоленко со студией Аллы Духовой "Тодес", Aleksandr Belkin, Олег Мозарский, Валентина Калинчева, Olga Petunina, Galina Zdanovič Ivaškevičienė, Екатерина Бекешите, танцевальный коллектив "Фантазия", театр танца Angel Project, фольклорный ансамбль "Верея", рук. Снежана Прокопович. И, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

"Мороз празднику не помеха! Это же Рождество!", - скaзaлa председатель оргкомитета праздника Ольга Горшкова.