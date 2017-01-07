На главной площади Вильнюса отметят православное Рождество

7 января на Кафедральной площади в Вильнюсе пройдет праздник православного Рождества.

Впервые в истории многонационального Вильнюса православное Рождество на главной площади столицы отмечалось в 2012 году, в связи с этим событием, демонтаж праздничной елки был решением мэрии города перенесен на 8 января.

"Дорогие друзья! Приглашаем всех на наш традиционный праздник "Рождество на Кафедральной площади". Вас порадуют своими выступлениями Игорь Ярмоленко со студией Аллы Духовой "Тодес", Aleksandr Belkin, Олег Мозарский, Валентина Калинчева, Olga Petunina, Galina Zdanovič Ivaškevičienė, Екатерина Бекешите, танцевальный коллектив "Фантазия", театр танца Angel Project, фольклорный ансамбль "Верея", рук. Снежана Прокопович. И, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка!", - обращаются огрганизаторы.

Режиссер мероприятия - Андрей Процив, режиссер и ведущая Наталья Лешкина.

"Мороз празднику не помеха! Это же Рождество! Ждем вас!", - говорит председатель оргкомитета праздника Ольга Горшкова.