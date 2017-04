На "Двухнедельнике режиссеров" в Каннах покажут фильм Бартаса

«Фрост» литовца Шарунаса Бартаса – история о молодом человеке из Литвы, который в конвое гуманитарной помощи в Украину знакомится с двумя репортерами. В одной из главных ролей - Ванесса Паради. Бартас также не новичок в Каннах. В «Двухнедельнике режиссеров» когда-то показывали его «Семь человек-невидимок» (2005г.) и «Покой нам только снится» (2015г.).

Мюзиклу о юной Жанне Д’Арк «Жанетт» Брюно Дюмона прочили попадание в основную программу – французский режиссер и сценарист четырежды участвовал в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» и дважды получал на Лазурном берегу гран-при жюри. Но в итоге его «Жанетт» оказалась в «Двухнедельнике режиссеров». Другой именитый француз в программе – Филипп Гаррель. Его L’Amant D’Un Jour анонсирована как история о героине, которая узнает, что ее отец встречается с девушкой ее возраста. Кстати, в фильме снималась дочь режиссера, Эстер Гаррель. Наконец, третье важнейшее французское имя в секции – Клер Дени, создательница «Шоколада» и «Белого материала». Ее «Темные очки» и откроют «Двухнедельник режиссеров». Это адаптация текста Роланда Барта «Фрагменты любовной речи», в фильме снимались Жюльет Бинош, Валерия Бруни-Тедески, Жерар Депарде.

Также в «Двухнедельнике режиссеров» заявлен, например, документальный фильм Alive in France американца Абеля Феррары о путешествии его группы по Франции и визите в синематеку Тулузы. Феррара возвращается в Канны: в 1993г. его «Похитители тел» участвовали в основном конкурсе, а в 2001г. «Наше рождество» показывали в «Особом взгляде». А вот другой американец, Шон Бэйкер, появится на Каннском кинофестивале со своим фильмом впервые. «Проект «Флорида» анонсируется как истории нескольких детей и их родителей в трудные времена на фоне местного Диснейленда. В одной из главных ролей Уиллем Дефо.

Израильский режиссер Амос Гитай неоднократно участвовал в Каннском конкурсе, но в этом году впервые попал в «Двухнедельник режиссеров». Тут покажут его новый документальный фильм об израильско-палестинских отношениях «Западный берег реки Иордан: возвращение к полевому дневнику».

Всего в программе «Двухнедельник режиссеров» заявлено 19 полнометражных фильмов и десять короткометражек.

Полнометражные фильмы

A Clambra, режиссер Йонас Карпиньяно

Alive in France, режиссер Абель Феррара

L’Amant D’Un Jour, режиссер Филипп Гаррель

Бушвик/Bushwick, режиссеры Кэри Мернион и Джонатан Милотт

Cuori Puri, режиссер Роберто Де Паолис

Проект «Флорида»/The Florida Project, режиссер Шон Бэйкер

Frost, режиссер Шарунас Бартас

I am not a Witch, режиссер Рунгано Ниони

Жаннет /Jeannette, L’Enfance de Jeanne D’Arc, режиссер Брюно Дюмон

L’Intrusa, режиссер Леонардо Ди Констанзо

La Defensa del Dragon, режиссер Наталия Санта

Marlina Si Pembunun Dalam Empat Babak, режиссер Мули Сурия

Mobile Homes, режиссер Владимир де Фонтене

Nothingwood, режиссер Соня Кронлунд

Ôtez-Moi D’un Doute, режиссер Карин Тардьё

Patti Cake$, режиссер Джереми Джаспер

The Rider, режиссер Хлоя Жао

Un Beau Soleil Interieur, режиссер Клер Дени

West of the Jordan River (Field Diary Revisted), режиссер Амос Гитай

Короткометражные фильмы

Água Mole, режиссеры Лаура Гонкалвес и Александра Рамирес

La Bouche, режиссер Камило Рестрепо

Copa-Loca, режиссер Кристос Массалас

Creme de Menthe, режиссеры Филипп Давид Гани и Жан-Марк Е. Рой

Farpöes, Baldios, режиссер Марта Матеуш

Min Börda, режиссер Ники Линдрот фон Бар

Nada, режиссер Габриэль Мартинс

Retour a Genoa City, режиссер Бенуа Грималь

Tijuana Tales, режиссер Жан-Шарль Ю

Tresnje, режиссер Дубравка Турич.