На 39-м году жизни умер скрипач Дмитрий Коган

О смерти Когана сообщила ТАСС во вторник, 29 августа, его персональный ассистент Жанна Прокофьева. "Да, это правда", - сказала собеседница агентства.

При этом источник в окружении Когана сообщил ТАСС, что причиной смерти музыканта стало "онкологическое заболевание".

Родственники Когана подтвердили РИА "Новости", что он скончался 29 августа после "тяжелой болезни". По их словам, похороны музыканта состоятся в субботу, 2 сентября.

Впоследствии пианист Юрий Розум сообщил РИА "Новости", что прощание с Коганом пройдет 2 сентября в Колонном зале Дома союзов. "В субботу панихида предварительно запланирована на 11.00 в Колонном зале, потом отпевание на Ордынке. Кладбище пока не утверждено", - сказал собеседник агентства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования родным, близким и коллегам Когана. "За свою короткую жизнь Дмитрий Коган успел подарить людям прекрасную музыку. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому", - говорится в телеграмме на сайте правительства РФ.

Как отмечается в обращении Медведева, Коган делал все, чтобы музыка "звучала по всей стране". "Организовывал фестивали, участвовал в благотворительных акциях и искал одаренных детей, помогал им войти в прекрасный мир музыки", - передает пресс-служба кабмина содержание телеграммы премьера.

Пианист Денис Мацуев выразил свои соболезнования в связи со смертью Когана, назвав ее несправедливой. "У меня шок и чувство несправедливости, ведь умирает молодой человек в расцвете сил из великого рода. Врасплох застала новость - я не знал, что страшная болезнь одолевала его. Мы вместе с ним учились, но давно не виделись", - рассказал музыкант агентству РБК.

По словам Мацуева, Коган вел активную жизнь, несмотря на свою болезнь. "Несмотря на свою болезнь человек вел активную концертную деятельность и проводил много просветительских проектов. Нам будет его не хватать", - сказал пианист.

Большим потрясением назвал смерть скрипача министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Большим потрясением стала для меня новость о безвременной кончине одного из ярчайших скрипачей современности, виртуоза Дмитрия Когана", - отметил глава министерства. По его словам, "Дмитрий был достойным продолжателем лучших творческих традиций прославленной династии". Мединский отметил, что "огромное значение Дмитрий Коган придавал просветительской и благотворительной деятельности, стремился приобщать молодежь из разных стран к классическому искусству".

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в семье музыкантов. Его дед Леонид Коган - скрипач, народный артист СССР, бабушка Елизавета Гилельс - также скрипачка и педагог. Отец Дмитрия Павел Коган - дирижер, мать Любовь Казинская - пианистка.

Коган с шести лет начал заниматься игрой на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В десять лет впервые выступил с симфоническим оркестром, в 15 - с оркестром в Большом зале Московской консерватории. В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. В дальнейшем он постоянно выступал в самых престижных концертных залах по всему миру.

В 2010 году Коган удостоился звания "заслуженный артист России". Особое место в репертуаре скрипача занимал цикл из 24 каприсов Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми. Всего несколько музыкантов в мире исполняют весь цикл каприсов.