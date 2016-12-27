Молодые музыканты выступили на фестивале "Православное Рождество в Литве"

22 декабря в Вильнюсской Ратуше молодым литовским музыкантам передал эстафету фестиваль "Православное Рождество в Литве", который 13 год дарит жителям столицы Школа славянской традиционной музыки вместе с Министерством культуры и Посольством России.

На сей раз праздничное настроение создавали не имеющий аналогов в Литве фортепианный дуэт поп классики Юлии Морозовой и Екатерины Беляускене PIANO LINK, один из ярчайших саксофонистов страны Кястутис Вайгинис и один из самых активных представителей литовского поколения молодых музыкантов струнный квартет «METTIS». Вниманию зрителя были представлены всемирно известные и признанные в музыкальном мире произведения в исполнении фортепиано, струнных и саксофона.

Участницы фортепианного дуэта PIANO LINK уже с детства знали, что музыка - их призвание. Юлия Морозова и Екатерина Беляускене, как солисты, и как дуэт - лауреаты международных конкурсов в Литве, Польше, Италии, Австрии, Франции, России и других странах. Девушки вместе поступили в Литовскую академию музыки и театра, Юлия – в класс профессора Вероники Витайте, Екатерина – в класс профессора Сергея Окрушко.

Под руководством пианистки Руты Ибельгауптене сложился фортепианный дуэт. Юлия, будучи студенткой второго курса ЛМТА, поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных в класс профессора Аркадия Севидова и успешно закончила этот престижный вуз, а Екатерина стажировалась в Академии музыки имени Яначека в Брно в классе профессора Яна Йираски. По окончании учёбы началась стремительная карьера фортепианного дуэта. В 2002 году дуэт получил приглашение Фонда Святослава Рихтера на участие в программе Летней творческой школы, организуемой в г. Таруса (Россия).

Успешным началом творческого пути ансамбля стала победа на IV международном конкурсе дуэтов в Каунасе в 2003 г. Позднее дуэт получил стипендию EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) на обучение в классе профессора Бернарда Рингайзена в Германии (45th Weimar Master Classes 2004). В 2005 году фортепианный дуэт участвовал в концертах, организуемых международной программой «Диалог культур» в Рахманинавском зале Московсокой консерватории им. П. И. Чайковского и в Большом зале РАМ им. Гнесиных. В 2005 году дуэт стал лауреатом III международного конкурса ансамблей в Польше; в 2014 г. состоялся сольный концерт в Рахманиновском зале Московской консерватории, в 2012-2013 г. за победы на международных конкурсах (PIETRO ARGENTO, ROME-2012 в Италии, „The 21`st Century Art“ в Австрии) Юлия Морозова и Екатерина Беляускиене были награждены Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.

Другой исполнитель этого вечера – всем известный и признанный виртуоз саксофона, композитор Кястутис Вайгинис. Получивший образование в Голландии и США, музыкант уже не первый год удивляет публику своими оригинальными амбициозными международными проектами. Среди его партнёров - Барбара Даннерлейн, Даниэль Мессина, Давид Беркман, Дональд Эдвард и другие всемирно известные музыканты. Кястутис Вайгинис выступал в лучших концертных залах США, Китая, Японии, Малайзии, Азербайджана, Южной Африки. В 2010 году музыкант получил Гран При Бирштанского джазового фестиваля, в 2013 году Кястутис получил первую премию Европейского фонда культуры Europamusicale, которую вручил президент Германии.

Третим исполнителем этого вечера был уникальный струнный квартет «Mettis». Коллектив был создан в 2011 году профессором ЛМТА Аугустинасом Василяускасом. Все участники квартета – лауреаты многочисленных республиканских и международных конкурсов. С самого первого выступления на сцене квартет был признан одним из самых перспективных коллективов Литовской академии музыки и театра. С 2014 года «Mettis» - член Европейской академии камерной музыки (ЕСМА). В 2016 году «Mettis» получил II премию на международном конкурсе струнных квартетов в Бордо (Франция) и был признан в числе двух лучших струнных квартетов Европы. В этом же году квартет стал победителем IX международного конкурса В.Е. Римботти во Фьезоле (Италия). В составе «Mettis» - Костас Тумоса (скрипка), Бернардас Петраускас (скрипка), Каролис Рудокас (альт), Рокас Вайткявичус (виолончель).

В этот незабываемый вечер звучала музыка С.Рахманинова, Дж. Бизе, А. Пьяцолла, оригинальные композиции К. Вайгиниса, джазовые обработки Юлии Морозовой и Екатерины Беляускене.