Могила философа Николая Бердяева во Франции оказалась бесхозной

Могила русского философа Николая Бердяева во Франции оказалась под угрозой уничтожения, об этом сообщил в Facebook литературовед Алексей Макушинский.

"Друзья, на могиле Бердяева в Кламаре только что обнаружена мною страшная надпись, гласящая, что "владельца" просят обратиться к смотрителю. Это, скорее всего, значит, что за могилой не ухаживают или ни у кого нет на нее "прав", и в общем что она под угрозой. То есть ее могут просто уничтожить, как в свое время уничтожили, например, могилу Степуна в Мюнхене. Не знаю, что делать и как это предотвратить, но хочу обратить на это внимание всех заинтересованных людей", - написал Макушинский.

Запись широко распространяют в социальной сети, интернет-пользователи делятся своими соображениями о том, что следует предпринять. Часть пишет, что следует найти того, кто будет вносить арендную плату за участок на кладбище, некоторые сетуют, что придется переносить прах философа в Россию.

"Нужна инициативная группа, чтобы прояснить вопрос с собственником. Если собственника больше нет в живых, то могилу поддерживают любые посторонние люди, которые согласны внести плату за нее", - написал журналист радио "Свобода" Иван Толстой.

При этом "Комсомольская правда" со ссылкой на Общество некрополистов отмечает, что появившееся на могиле объявление может означать "все что угодно". "Необязательно надпись означает, что могилу хотят убирать. Возможно, покосился крест, существуют проблемы с памятником, - пояснил председатель совета Общества некрополистов Сергей Колдашов.

Вместе с тем согласно закону Франции любое погребение сохраняется лишь тех пор, пока не истечет срок аренды земли. Это означает, что если за землю под могилу некому платить, то место под могилу продается, а прах переносится в колумбарную стену.

После того как истек период аренды участка кладбища, оплаченный после смерти русского драматурга Александра Сухово-Кобылина (1817-1903), похороненного в Болье-сюр-Мер, в 1980-е годы его могила была ликвидирована, а останки перенесены в колумбарную нишу. В 2009 году при участии Нижегородского губернатора В.П. Шанцева возле ниши, где покоятся останки Сухово-Кобылина, установили памятную доску, сообщается на сайте Общества некрологов.

В 2008 году Россия перечислила 692 712 евро за аренду мест на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем, где похоронены русские эмигранты, среди которых многие известные деятели русской культуры. Это позволило погасить задолженность по арендной плате за 648 русских погребений на кладбище. Кроме того, эти средства также покрыли арендную плату на несколько лет вперед: для более старых захоронений - до 2011 года, для остальных - до 2040-го.

Николай Александрович Бердяев (1874-1948) - русский религиозный и политический философ, представитель русского экзистенциализмa и персонализма. При советской власти он дважды попадал в тюрьму, а в 1922 году его выслали из России за границу на так называемом философском пароходе. За рубежом Бердяев сначала жил в Берлине, потом переехал в Париж. Последние годы он провел в Кламаре под Парижем, где и был похоронен.