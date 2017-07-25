Минкульт Литвы ищет нового директора для Театра оперы и балета

Министерство культуры Литвы во вторник объявило конкурс на замещение должности директора Литовского Национального театра оперы и балета (ЛНТОБ).

Объявление во вторник было размещено в двух литовских газетах и в четырех зарубежных изданиях, сказал BNS пресс-атташе министерства Арунас Малиновскис.

Сейчас временным руководителем ЛНТОБ является специалист финансовый менеджер Сигитас Жутаутас. В июне он сменил на этой должности руководившего театром на протяжении 15 лет Гинтаутаса Кевишаса, который был уволен в связи с конфликтом интересов. Г. Кевишас полагает, что был уволен несправедливо, и обжаловал это решение в суде.