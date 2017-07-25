Минкульт Литвы ищет нового директора для Театра оперы и балета

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BNS
вторник, 25 июля 2017 г. 10:23
Министерство культуры Литвы во вторник объявило конкурс на замещение должности директора Литовского Национального театра оперы и балета (ЛНТОБ).
Operos ir baleto teatras
© DELFI / Kiril Čachovskij

Объявление во вторник было размещено в двух литовских газетах и в четырех зарубежных изданиях, сказал BNS пресс-атташе министерства Арунас Малиновскис.

Сейчас временным руководителем ЛНТОБ является специалист финансовый менеджер Сигитас Жутаутас. В июне он сменил на этой должности руководившего театром на протяжении 15 лет Гинтаутаса Кевишаса, который был уволен в связи с конфликтом интересов. Г. Кевишас полагает, что был уволен несправедливо, и обжаловал это решение в суде.

BNS
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