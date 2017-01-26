Министр культуры Литвы поддерживает идею музея Вильнюса

"Я поддерживаю эту идею, потому что Вильнюсу, как столице Литвы, действительно нужен музей города, который представлял бы жителям Вильнюса и гостям столицы многонациональное, многокультурное наследие города, рассказывал бы об общей истории города и стал бы культурным центром", - сказала Л. Руоките-Йонсон после обсуждения вопроса о потребности в музее Вильнюса в среду с создателем "Группы 3 мая" - консерватором Андрюсом Кубилюсом.

По словам министра, заниматься вопросами учреждения музея должно Вильнюсское самоуправление, а Министерство культуры готово помочь при привлечении экспертной помощи, в плане консультаций, сообщило Министерство культуры.

По поводу создания такого музея члены группы обратились к мэру Вильнюса Рямигиюсу Шимашюсу, министру культуры.

Р. Шимашюс на прошлой неделе сказал BNS, что сам видит потребность в таком музее, и пообещал приложить все усилия, чтобы такой музей появился. Мэр отметил, что один из вариантов - использовать для этого ратушу.