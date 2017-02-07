Миндаугас Карбаускис представил публике премьеру - "Изгнание"

Перед премьерой драматург сказал «ВМ», что «Карбаускис практически исключил нецензурную лексику, кроме одного ругательства, не входящего в «черный список» русского сквернословия». Также драматург Ивашкявичюс приоткрыл завесу, что Карбаускис «делает акцент не столько на миграции как политическом или социальном явлении, сколько на внутреннем изгнании, когда человек загоняет себя в угол, меняя место обитания».

Главному герою Бену (в спектаклю он трижды меняет от имя: от родного польского Марек до типично английского Роберт), которого играет Вячеслав Ковалев, первое время в Лондоне приходится несладко. Ночует и в мусорном баке, и в коробке для отходов, и в каюте списанного военного корабля, но при этом изо всех сил лепит из своего мягкого, говоря языком живописи, «акварельного» славянского лица графический профиль и волевой фас представителя древней нации — британца. Отличительная черта этого лица – поразительная невозмутимость и соответствующая неуязвимость.

Он влюбляется в девушку-беглянку из Литвы Эгле (Анастасия Дьячук), но они вдвоем так неприкаяны и одиноки в этом городе, что ничего не могут друг другу дать. Жанр спектакля - "Хроника одного путешествия» по аналогии с романом Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера», когда масштабы пространства и личности дисгармоничны и абсурдны. Пока человек не превратится в великана, пространство может его раздавить, причем легко.

Поскольку пьеса была написана в то время, когда только началась масштабная глобализация Европы, и ее жертвами стали герои спектакля «Изгнание», то сегодня все политические аспекты уходят на задний план. В центре — молодые люди. Они сели в автобус с одними рюкзачками и бутылкой пива и поехали в столицу европейской свободы и толерантности Лондон (не забудем, что Англия предоставляет убежища даже самым опасным и неблагонадежным личностям, культивируя права о человеке). Парни и девушки из Восточной Европы придумали себе английские увлечения, как болеть за «Ливерпуль», нашли ангелов-хранителей в образе поп-звезд — как Маккартни и Меркури, подстроились под образ и подобие чопорного и при этом беспредельного Лондона, только большинство из них перестало быть собой. Кто-то стал призраком, кто-то товаром, кто-то посмешищем, кто-то продолжает гнать свою линию наибольшего сопротивления, как это делает Бен.

Во время путешествия Бена в Лондоне происходят страшные вещи, включая теракт в метро и погромы на стадионах. Лондон — такой же уязвимый город, какой стала вся Европа, но сохраняющий при этом хорошее лицо и внешний лоск. И он блюдет, блюдет права человека, доводя при этом человека или до великана, или до карлика.

Режиссер Миндаугас Карбаускис — сын одного из самых богатых людей Литвы, он никогда не спал ни на вокзалах, ни в мусорных баках. Физиологию изгоя респектабельный художник-постановщик передать может только символически, и получается у него это слабо. Но что такое быть добровольным изгнанником (а все герои спектакля — добровольные изгнанники) в душе, — это Карбаускису знакомо. Он — один из лучших учеников Петра Фоменко выбрал Москву и русский театр, продолжая служить святому делу своего учителя именно там, где его место, если хотите- призвание. Но то, что Миндаугас — как небесная тучка, всегда хмурая и одинокая, потому что вдали от родного дома, — этого не скрыть.

Главный герой спектакля Бен задается вопросом: что он здесь делает, когда все здесь чужое? И почему он должен приспосабливаться, подстраиваться, терять свое лицо и становится копией жителя Туманного Альбиона?. Ответы — риторические. Только потому, что здесь платят фунты стерлинги, а это – хорошая валюта, за которую можно построить дом у себя на Родине? Причем изгнанники ничего не видят в сокровищнице мира — Лондоне, потому что живут и работают в трущобах, и солнце Лондона для них слишком дорого.

После спектакля многие зрителя оглянуться вокруг и увидят приезжих в Москве, лица которых выдают в них представителей других стран и даже рас. Они остановятся и посмотрят в их глаза, где даже при всем благополучии — печаль. Нет счастья для изгнанника, тем более изгнанника по доброй воле и ради каких-то мелких интересов. Об этом два литовца — драматург Марюс Ивашкявичюс и режиссер Миндаугас Карбаускис и русский потомственный художник и коренной москвич во многих поколениях Сергей Бархин поставили «Изгнание». В спектакле занята молодая труппа театра. Актеры играют представителей разных народов, а по сути, молодых людей, которым хочется любви, заботы, ласки, дома, уюта и, конечно, уважения. Заслужить мигранту уважением в чужой стране, если он — не гений, также же сложно, как заставить общество уважать молодого человека за его личность, ум, ценность. Тернистую, колючую и адскую дорогу к успеху проходят все по-разному. Кто-то ломается быстрее, чья-то душа ржавеет раньше, а кому-то удается выстоять.

Карбаускис в этой постановке остается верен своим философским поискам смысла жизни, судьбы Европы в контексте мира, и всю философию передает Бену. Ах, простите, уже Роберту Волкеру.