Михаил Барышников получил гражданство Латвии за особые заслуги

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NEWSru.com
четверг, 27 апреля 2017 г. 16:37
Латвийский сейм (парламент) в четверг, 27 апреля, принял решение предоставить гражданство страны за особые заслуги родившемуся в Латвии известному танцовщику Михаилу Барышникову, передает BaltNews.lv.
© Foto - Latvijos Seimas

В декабре прошлого года сообщалось, что сейм передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение о присвоении гражданства Барышникову. Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в сейм подали представители всех парламентских фракций.

Михаил Барышников является гражданином США. Ранее он подтвердил свое желание получить еще и латвийский паспорт. В Латвии допускается двойное гражданство с США.

Михаил Барышников родился 27 января 1948 года в Риге. Учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре.

В прошлом году в Латвийском национальном театре оперы и балета состоялась премьера моноспектакля "Письмо человеку", который специально для Барышникова создал английский режиссер Роберт Уилсон. Сюжет построен на дневниках выдающегося российского танцовщика и хореографа польского происхождения Вацлава Нижинского.

NEWSru.com
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